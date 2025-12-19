18:36, 19 Декабрь 2025 | GMT +5
Бу йил Қозоғистонда 7 та хорижий университетларнинг филиаллари иш бошлади
ASTANA. Kazinform — Бу йил Қозоғистонда 7 та хорижий университетларнинг филиаллари иш бошлади. Бу ҳақда ҚР Фан ва олий таълим вазирлигининг Олий ва олий таълимдан кейинги таълим қўмитаси хабар берди.
«Бугунги кунда 33 та хорижий университет турли шаклларда фаолият юритмоқда. Улардан 7 таси шу йилнинг ўзида ишга туширилди», - деди вазирлик Kazinformга берган жавобида.
Асосий мақсад - Қозоғистонда академик ва тадқиқот марказини яратишдир. Шунинг учун энг яхши 40 та хорижий университет Қозоғистонда филиаллар очишга рози бўлди.
Эслатиб ўтамиз, Италиянинг Анкона шаҳридаги Марке политехника университетининг филиали Жетисунинг Жансугиров университетида очилди.
Жорий йил сентябрь ойида Астанада Британия университетининг филиали очилди.