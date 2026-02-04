Бу йил Қозоғистонда 20 дан ортиқ йирик халқаро мусобақалар бўлиб ўтади
ASTANA. Kazinform – Ўтган йили Қозоғистонда турли даражадаги 30 га яқин халқаро мусобақалар бўлиб ўтди ва кўплаб спорт турлари бўйича халқаро федерациялар вакиллари келиб, мамлакатнинг спорт соҳасидаги салоҳияти билан танишган эди. Бу йил мамлакатда жаҳон ва қитъа миқёсидаги 20 дан ортиқ йирик халқаро мусобақалар ўтказилиши режалаштирилган. Бу ҳақда ҚР Туризм ва спорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Мусобақалар Алмати, Астана, Чимкент, Туркистон, Талғар ва Ақтау шаҳарларида бўлиб ўтади, қишки, ёзги, Олимпия ва Паралимпия спорт турларини қамраб олади.
Милан Олимпиадасидан сўнг дарҳол Алмати шаҳрида Фристайл-могул бўйича Жаҳон кубоги ва FIP GOLD ALMATY халқаро падел турнири, WKF каратэ бўйича KazOpen халқаро турнири ва WKF каратэ бўйича Осиё чемпионати ҳамда барча ёш тоифалари учун жиу-житсу бўйича Осиё чемпионати бўлиб ўтиши режалаштирилган. Анъанавий равишда ҳар йили ўтказиладиган «XXXIV Мемориал – Ғ.Қосанов» номидаги халқаро енгил атлетика мусобақаси ва Denis Ten Memorial Challenge Series халқаро фигурали учиш турнири Алматида бўлиб ўтади.
Шунингдек, пойтахтда бир қатор муҳим мусобақалар ҳам бўлиб ўтади. 2025/2026 йилги мавсум учун UEFA футзал Чемпионлар Лигаси финалини ва тўртинчи дзюдо бўйича Grand Slam турнирини жамоатчилик томоша қилиш имкониятига эга бўлади. Ушбу мусобақалар билан бир қаторда, эркаклар ва аёллар ўртасида Silk Way Series Kazakhstan-1,2 халқаро мусобақалари, сузиш ва бочча бўйича жаҳон кубоклари, голбол бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионати ва Astana Open Series Kazakhstan-1,2 халқаро мусобақалари ўтказилади.
Бу йил Астанада фиджитал спорт турлари бўйича халқаро «Болашақ ойындары» кўп спортли турнири ҳам бўлиб ўтади.
Талғарда кўп кунлик велоспорт бўйича Осиё кубоги, Чимкентда ISSF стенд отиш бўйича жаҳон кубоги ва маунтинбайк бўйича (MTB) Осиё кубоги ҳамда Туркистонда пара-каноэда эшкак эшиш бўйича Осиё чемпионати ўтказилиши режалаштирилган. Бу мусобақаларнинг барчаси Қозоғистон жаҳон спорт ҳамжамиятининг ишончли ҳамкори ва йирик халқаро мусобақаларни ўтказишга қодир замонавий спорт маскани эканлигини яна бир бор исботлайди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ 2029 йилги Қишки Осиё ўйинлари Алматида бўлиб ўтиши ҳақида хабар берган эдик.