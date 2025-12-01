Бу йил Қозоғистон сув хўжалиги илмий-тадқиқот институти тўртта грант лойиҳасини амалга оширмоқда
ASTANА. Каzinform — Грант маблағлари доирасида Қозоғистон сув хўжалиги илмий-тадқиқот институти суғориш ва ерларнинг мелиорацияси соҳаларида тўртта лойиҳани амалга оширмоқда. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.
ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов илмий ташкилотнинг йил бошидан бери олиб борган ишлари бўйича ҳисоботини тинглади.
— Амалга оширилаётган лойиҳалар қаторига деградацияга учраган суғориладиган ерларнинг ҳолатини яхшилаш технологияларини ишлаб чиқиш, Жамбил вилоятидаги Шу дарёсининг қуйи оқимини сув билан таъминлашнинг илмий ва методологик асосларини яратиш, сув оқими ҳажми кам бўлган суғориш каналлари учун ишлатилиши мумкин бўлган гидравлик автоматлаштирилган дарвоза моделини ишлаб чиқиш, шунингдек, дренаж сувларидан қайта фойдаланиш орқали суғориладиган ерларнинг сув билан қамраб олинишини ошириш киради, — дейилади хабарда.
Бугунги кунда “Суви кам бўлган суғориш каналларида фойдаланиш учун гидравлик автоматлаштирилган дарвоза моделини ишлаб чиқиш” лойиҳаси доирасида модел диаграммаси, фойдаланувчи интерфейси ва маълумотлар базаси тайёрланди. Бундан ташқари, Жамбил ва Туркистон вилоятларида автоматлаштирилган гидравлик дарвозалардан фойдаланиш бўйича семинарлар ўтказилди.
"Жамбил вилоятидаги Шу дарёсининг қуйи оқимига сув етказиб беришнинг илмий ва методологик асослари" лойиҳаси доирасида сувни бошқариш бўйича тадбирлар режаси ишлаб чиқилди. Шу билан бирга, ҚР Фан ва олий таълим вазирлигининг Фан соҳасида сифатни таъминлаш қўмитаси томонидан тавсия этилган маҳаллий экспертлар томонидан кўриб чиқилган нашрда иккита мақола чоп этилди. Суғориш мақсадларида дренаж сувидан қайта фойдаланиш лойиҳаси доирасида қишлоқ хўжалиги экинларини дренаж суви билан суғориш технологияси ишлаб чиқилди. Технология учун патент олинди ва бу усул қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларига амалда ҳам намойиш этилди. Мақолалар экспертлар томонидан кўриб чиқилган илмий нашрларда чоп этилди.
— Фан Қозоғистон сув секторини ривожлантириш учун жуда муҳимдир. Вазирлигимиз томонидан амалга оширилган ҳар бир лойиҳа илмий асосга эга бўлиши керак. Шунинг учун биз Қозоғистон сув ресурслари илмий-тадқиқот институтига катта умид боғлаймиз. Бугунги кунда вазирлик институтни молиялаштириш масаласини тўлиқ ҳал қилди. Энди бизга сув ресурсларидан самарали фойдаланиш имконини берадиган аниқ натижалар керак. Институт вазирликнинг барча ташаббусларида фаол иштирок этиши ва ҳар бир лойиҳани кенг қамровли илмий нуқтаи назардан таҳлил қилиши керак, — деди Сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов.
Эслатиб ўтамиз, келгуси йилда Жамбил вилоятида иккита янги сув омбори қурилиши бошланади.