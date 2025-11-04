Келгуси йилда Жамбил вилоятида иккита янги сув омбори қурилиши бошланади
ASTANА. Кazinform – 2028 йилгача сув хўжалиги соҳасини ривожлантириш бўйича комплекс режага мувофиқ, Жамбил вилоятида 10 та янги сув омбори қурилади ва 3 та мавжуд сув омбори реконструкция қилинади.
Шунингдек, 45 та гидротехника иншоотларини кўп факторли ўрганиш режалаштирилган.
Вазирлик келгуси йилда Ақмола ва Қалгути сув омборлари қурилишини бошлашни режалаштирмоқда. Бундан ташқари, Терис-Ашчибулоқ ва Қорақўнгиз сув омборлари реконструкция қилинади. Вилоят ҳокимлиги ҳозирда 7 та янги сув омбори учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқмоқда.
Ҳозирда Ислом тараққиёт банки кўмагида узунлиги 415 километр бўлган 76 та канални модернизация қилиш лойиҳаси ишлаб чиқилмоқда. Ушбу чора 24 877 гектар ерни сув билан таъминлашни яхшилайди.
Бундан ташқари, ҳудуддаги 23 та суғориш каналини реконструкция қилиш лойиҳаси якунланмоқда. Натижада 19 746 гектар экин майдонларини сув билан таъминлаш яхшиланади. Жорий йил охирига қадар узунлиги 103 километрдан ортиқ бўлган 5 та канални реконструкция қилиш лойиҳасини якунлаш режалаштирилган.
"Сув хўжалиги инфратузилмасини модернизация қилиш Давлат раҳбари томонидан вазирликка юклатилган асосий вазифалардан биридир. Мамлакат бўйлаб гидротехника иншоотларини қуриш ва реконструкция қилиш режасини амалга ошириш учун хусусий инвестициялар жалб қилинмоқда. Бундан ташқари, сув ресурсларини бошқаришни автоматлаштириш ва рақамлаштириш соҳасидаги етакчи компаниялар билан музокаралар олиб борилмоқда. Бироқ, нафақат давлат, балки истеъмолчиларнинг ўзлари ҳам сувни тежашга ҳисса қўшишлари керак. Бунинг учун сувни тежайдиган технологияларни жорий этиш ва камроқ намлик талаб қиладиган экинларни етиштиришга ўтиш муҳимдир", — деди ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов.
Эслатиб ўтамиз, Экспертлар Қозоғистоннинг сув хўжалигини ривожлантириш бўйича ташаббусларини юқори баҳоламоқда.