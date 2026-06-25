Бу йил биринчи марта ҳудудлардаги журналистларга ҳам квартира калитлари топширилади — Президент
ASTANA. Kazinform - Оммавий ахборот воситалари ходимларини тақдирлаш маросимида сўзга чиққан Давлат раҳбари жорий йилда илк бор вилоятларда фаолият юритаётган журналистларга ҳам квартира калитлари топширилишини маълум қилди, деб хабар беради Kazinform.
Давлат раҳбари журналистика соҳасида барча даврларда миллат манфаатини ҳамма нарсадан устун қўйган доно ва ҳақиқий ватанпарвар инсонлар меҳнат қилганини таъкидлади.
“Улар миллий ўзликни англашни юксалтириш, халқ маънавий руҳини мустаҳкамлаш ишларига улкан ҳисса қўшган. Шунингдек, юртдошларни илм-фан ва билимга чорлаб, маърифат тарқатиш билан шуғулланган. Сизлар катта авлод бошлаб берган шарафли йўлни муносиб давом эттиряпсизлар. Яна бир бор сизларга чуқур миннатдорчилигимни билдираман. Давлат оммавий ахборот воситалари ходимларини доимо қўллаб-қувватлайди ва уларнинг ижтимоий шароитларини яхшилашга алоҳида эътибор қаратади. Касб байрами арафасида журналистларга квартира калитларини топшириш яхши анъанага айланди. Фақат сўнгги уч йил ичида Астанада 200 нафар журналист уй-жой билан таъминланди. Энди биз ушбу ташаббус кўламини янада кенгайтиряпмиз. Ахборот майдонида тинимсиз меҳнат қилаётган ҳудудий мухбирлар фаолияти ҳам муносиб эътибор талаб қилади, деб ҳисоблайман. Шунинг учун менинг топшириғимга кўра, бу йил илк бор вилоятларда ишлаётган журналистларга ҳам квартира калитлари топширилади. Умуман олганда, жорий йилда мамлакат бўйлаб ахборот соҳасининг 66 нафар ходими уй-жойли бўлади. Барчангизни табриклайман! — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент журналистларни касб байрами билан табриклагани ҳақида хабар берган эдик.