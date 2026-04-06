Британия Эрондаги уруш туфайли яшаш нархининг ошишига қарши кураш эълон қилди
ASTANА. Кazinform — Буюк Британия Бош вазири Кир Стармер Эрондаги урушдан кейин яшаш нархининг ошишидан азият чеккан британияликларнинг аҳволини юмшатиш чораларини эълон қилди, деб хабар беради ТАСС.
— Халқаро беқарорлик даврида ҳукумат мамлакатдаги аҳоли учун энг муҳим масалаларга эътибор қаратмоқда: ҳозирда яшаш нархини пасайтириш ва мамлакатнинг келажакдаги шокларга тайёрлигини кучайтириш, — дейилади Британия ҳукумати раҳбари идорасининг баёнотида.
Энг муҳим ўзгариш болалар нафақаларига чекловларнинг олиб ташланишидир. 2017 йилдан бери давлат ёрдами фақат дастлабки икки бола учун кўрсатилди, бу мавзу кўп йиллар давомида муҳокама қилиниб келинмоқда. Ҳукуматнинг маълумотларига кўра, ушбу чора "450 минг болани қашшоқликдан қутқариш имконини беради".
Бошқа чоралар пенсионерларга ўсиб бораётган харажатларини қоплаш учун қўшимча ёрдам ва ишчилар ҳуқуқларини кенгайтиришни ўз ичига олади.
Буюк Британияда бензиннинг ўртача нархи март ойида Эрон уруши пайтида литри учун 0,2 фунт стерлингга (0,3 доллар) кўтарилиб, 1,53 фунт стерлингга (2,02 доллар) етди. Бу рекордлар бошланганидан бери энг юқори ойлик ўсиш бўлди. Дизель ёқилғиси нархи янада кўтарилиб, 0,4 фунт стерлингга (0,5 доллар) кўтарилиб, 1,83 фунт стерлингга (2,41 доллар) етди. Нефть ва газ нархларининг кескин ошиши фоиз ставкаларининг, жумладан, электр энергияси, озиқ-овқат ва ипотека кредитлари бўйича кескин ошишига олиб келиши кутилмоқда.
Эслаб ўтамиз, Яқин Шарқдаги можаро туфайли Европа Иттифоқи мамлакатларида газ нархи 70% га ошди.