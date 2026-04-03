Бойлар ҳам инвестицияларга қарам: 7 миллиардернинг капитали камайди
ASTANА.Кazinform — Ғарбий Осиёдаги можаро туфайли йил бошидан бери кучайган геосиёсий кескинликлар глобал иқтисодиётга сезиларли таъсир кўрсатди. Натижада, Bloomberg миллиардерлар индекси маълумотларига кўра, дунёнинг энг бой 10 кишисининг умумий бойлиги 214 миллиард долларга камайди. Бу ҳақда Аnadolu агентлиги хабар берди.
Глобал бозорлар йил бошида ижобий динамикани кўрсатган бўлса-да, Эрондаги норозилик намойишлари, АҚШнинг Венесуэлага ҳарбий аралашуви, Хитой ва Япония ўртасидаги дипломатик инқироз ва АҚШнинг Гренландияни аннексия қилиши мумкинлиги ҳақидаги гап-сўзлар каби геосиёсий кескинликлар инвесторларни хавотирга солишда давом этди.
АҚШ ва Исроил Эронга ҳужумлар уюштирганидан сўнг, 28 февраль куни кескинлик кучайди. Бу воқеа Ғарбий Осиёда катта можарога олиб келди ва Теҳроннинг жавоб чоралари билан кутиб олинди. Ўшандан бери бозорларга босим давом этмоқда.
Натижада, 2026 йил бошидан бери дунёнинг энг бой 10 кишисидан еттитасининг бойлиги 214 миллиард долларга камайди, қолган 3 миллиардернинг бойлиги эса 43,6 миллиард долларга ошди.
Бернард Арнонинг бойлиги 55,4 миллиард долларга камайди
Йил бошидан бери энг катта йўқотиш француз мода брендлари эгаси Бернард Арно учун бўлди — унинг бойлиги 55,4 миллиард долларга камайиб, 153 миллиард долларни ташкил этди.
Американинг Oracle технология компанияси асосчиси Ларри Эллисоннинг ҳам бойлиги 52,4 миллиард долларга камайиб, 195 миллиард долларни ташкил этди. Меtа эгаси Марк Цукербергнинг бойлиги 30,5 миллиард долларга камайди.
Amazon асосчиси Жефф Безоснинг бойлиги 23,3 миллиард долларга камайди, Google асосчилари Ларри Пейж ва Сергей Брин эса мос равишда 21,9 миллиард ва 20,4 миллиард доллар йўқотишди. Дунёдаги энг қиммат компания бўлган Nvidia бош директори Женсен Хуанг 10,1 миллиард доллар йўқотди.
Илон Маск бойлигини оширди
Қизиғи шундаки, дунёнинг энг бой одами Илон Маск, аксинча, бошқа миллиардерлардан ажралиб турди ва бойлигини 24,2 миллиард долларга оширди ва умумий даромади 644 миллиард долларга етди.
Walmart чакана савдо тармоғи асосчиси Сэмюэл Уолтоннинг авлодлари Жим Карр Уолтон ва Сэмюэл Робсон Уолтон ҳам бойлик орттиришди. Жим Карр Уолтоннинг капитал даромади 9,8 миллиард долларни, Сэмюэл Робсон Уолтонники эса 9,7 миллиард долларни ташкил этди.
Эслатиб ўтамиз, Хитой яна миллиардерлар сони бўйича дунё етакчисига айланди.