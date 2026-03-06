Хитой яна миллиардерлар сони бўйича дунё етакчисига айланди
ASTANA. Kazinform — Hurun Global Rich Listнинг сўнгги рейтингига кўра, Хитой миллиардерлар мамлакати унвонини қайтариб олди, миллиардерларнинг сони рекорд даражадаги 1110 кишига етди, деб хабар беради Кazinform агентлиги SCMPга таяниб.
Таъкидланганидек, миллиардерлар сонининг кўпайиши фонд бозорининг ўсиши ва сунъий интеллектнинг ривожланиши билан боғлиқ.
Hurun Groupнинг 5 март куни эълон қилинган йиллик ҳисоботига кўра, дунёдаги 4020 миллиардердан 1110 нафари Хитойда ва уларнинг сонини йили 287 тага етди. Бу мамлакатнинг сўнгги уч йилдаги йўқотишларини қоплади ва 1000 миллиардер бор АҚШни ва 308 миллиардер бор Ҳиндистонни ортда қолдиришга имкон берди.
Технологияларнинг, айниқса сунъий интеллектнинг ривожланиши янги капитал манбаига айланди. Янги хитойлик миллиардерлар орасида MiniMaxдан Янь Цзюньцзе 3,6 миллиард долларлик бойлик билан ва Knowledge Atlas Technology JSC (Zhipu)дан Лю Дебин 1,2 миллиард долларлик бойлик билан бор. Дунёда жами 114 миллиардер сунъий интеллект билан боғлиқ компанияларда ишлайди, улардан 46 нафари биринчи марта рейтингга кирди.
Hurunнинг энг яхши 3 та дунё рўйхатига Илон Маск (792 миллиард доллар), Жефф Безос (300 миллиард доллар) ва Ларри Пейж (281 миллиард доллар) киради. Маск бойлиги 700 миллиард доллардан ошган биринчи шахс бўлди.
Шаҳарлар орасида Нью-Йорк миллиардерлар сони бўйича дунёда етакчи бўлиб қолмоқда - 146 киши. Ундан кейин Шэньчжэнь (132), Шанхай, Пекин ва Лондон. Дунёдаги миллиардерларнинг ўртача ёши 65 ёшни ташкил этади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон дунёдаги энг йирик 50 та иқтисодиёт қаторига кирди.