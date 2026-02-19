Қозоғистон дунёдаги энг йирик 50 та иқтисодиёт қаторига кирди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) бўйича дунёдаги энг йирик 50 та иқтисодиёт қаторига кирди. Бу Халқаро валюта жамғармаси маълумотлари бўлиб, The Economist томонидан келтирилган, деб хабар беради Кazinform.
ХВЖ ҳисоб-китобларига кўра, мамлакатнинг номинал ЯИМи 2026 йилда тахминан 320 миллиард долларни ташкил этади. Қозоғистон дунёдаги энг йирик 50 та иқтисодиёт қаторига киритилган ягона Марказий Осиё давлати бўлиб қолмоқда.
Нашр қилинган инфографикада Қозоғистон Перу, Португалия ва Финляндия каби мамлакатлар қаторида ўрта иқтисодиётлар қаторига киритилган.
ЯИМ тахминан 31,8 триллион долларга тенг бўлган Қўшма Штатлар ва 20,6 триллион долларга эга Хитой дунёдаги энг йирик иқтисодиётлар бўлиб қолмоқда. Улардан кейинги ўринларда Германия, Ҳиндистон, Япония ва Буюк Британия жойлашган.
ХВЖ прогнозларига кўра, 2026 йилда глобал иқтисодиётнинг умумий ҳажми 123,6 триллион долларга етади.
Эслатиб ўтамиз, ЯИМ, инфляция, миллий жамғарма, бюджет: Ҳукуматнинг 2026-2028 йилларга мўлжалланган иқтисодий прогнози эълон қилинди.