OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    23:25, 01 Август 2022 | GMT +6

    Болгарияда ўтказилган стол тенниси фестивалида қозоғистонликлар бутун шоҳсупани эгаллашди

    None
    None
    NUR-SULTAN. Кazinform - 19 ёшгача бўлган ўйинчилар ўртасида бутун шоҳсупани қозоғистонликлар эгаллади, дея хабар беради Kazinform Миллий олимпия қўмитаси сайтига таяниб.

    Қозоғистонлик кичик ракетка усталари ХХIV анъанавий стол тенниси фестивалида иштирок этди. 19 ёшгача бўлган ёш тоифасида бутун шоҳсупани қозоғистонликлар эгаллади: 1-ўрин – Арай Ашкеева, 2-ўрин – Александра Смирнова, 3-ўрин – Жанерке Кошкумбаева ва Виктория Мочалкина.

    15 ёшли ўсмирлар ўртасидаги турнирда Виктория Мочалкина олтин медални қўлга киритди.

    Фото: оlympic.kz

    Теглар:
    Спорт
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!