23:25, 01 Август 2022 | GMT +6
Болгарияда ўтказилган стол тенниси фестивалида қозоғистонликлар бутун шоҳсупани эгаллашди
NUR-SULTAN. Кazinform - 19 ёшгача бўлган ўйинчилар ўртасида бутун шоҳсупани қозоғистонликлар эгаллади, дея хабар беради Kazinform Миллий олимпия қўмитаси сайтига таяниб.
Қозоғистонлик кичик ракетка усталари ХХIV анъанавий стол тенниси фестивалида иштирок этди. 19 ёшгача бўлган ёш тоифасида бутун шоҳсупани қозоғистонликлар эгаллади: 1-ўрин – Арай Ашкеева, 2-ўрин – Александра Смирнова, 3-ўрин – Жанерке Кошкумбаева ва Виктория Мочалкина.
15 ёшли ўсмирлар ўртасидаги турнирда Виктория Мочалкина олтин медални қўлга киритди.
Фото: оlympic.kz