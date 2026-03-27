Болгарияда бўлиб ўтадиган Жаҳон кубогида Қозоғистондан иккита гимнастикачи иштирок этади
ASTANА. Кazinform – Бадиий гимнастика бўйича Жаҳон кубоги Софияда (Болгария) бўлиб ўтади.
Миллий Олимпия қўмитаси маълумотларига кўра, мусобақа 28-30 март кунлари бўлиб ўтади.
Халқаро гимнастика федерацияси халқаро турнирда иштирок этадиган спортчилар рўйхатини эълон қилди.
Расмий маълумотларга кўра, Қозоғистон терма жамоаси номидан Айбота Ертайқизи ва Айим Мейиржанова иштирок этади.
Рўйхатда жами 95 нафар спортчи қайд этилган.
