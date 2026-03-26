Бадиий гимнастика бўйича "Aphrodite Cup" турнири: қозоғистонлик спортчилар Афинада ғолиб бўлишди
ASTANA. Kazinform – Грециянинг Афина шаҳрида бадиий гимнастика бўйича "Aphrodite Cup" халқаро турнири бўлиб ўтди. Қозоғистон терма жамоаси ушбу мусобақада юқори натижаларни кўрсатиб, халқаро майдонда мамлакат шарафини муносиб ҳимоя қилди. Улар орасида Астана шаҳрининг спортчилари ҳам ғолиб бўлдилар.
Катталар ўртасидаги яккалик кўпкураш баҳсларида пойтахтлик Ақмарал Ерекешева олтин медални қўлга киритди ва турнир ғолибига айланди. Финалда у тўп билан машқ бажаришда иккинчи ўринни (25,800) ва булава билан машқ бажаришда биринчи ўринни (28,450) эгаллади. Яна бир спортчимиз Айим Мейиржанова лента билан машқ бажаришда бронза медалини қўлга киритди (26,250).
Ёшлар ўртасидаги яккалик кўпкураш баҳсларида Астаналик спортчилар Анна Рубцова кумуш медални қўлга киритди, Айғаним Рисбек ва Анель Динишева эса бронза медални қўлга киритди.
Финалда Айғаним Рисбек ажойиб натижалар кўрсатиб, шкив билан машқ бажаришда олтин медални (25,850), шунингдек, тўп (25,850) ва лента (25,200) билан машқ бажаришда кумуш медални қўлга киритди.
Ёшлар гуруҳи машқларида Қозоғистон жамоаси кўпкурашда 43,55 балл тўплаб, биринчи ўринни эгаллади. Финалда жамоа 5 та тўп билан машқ бажаришда олтин медални (22,150) ва 5 та лента билан машқ бажаришда кумуш медални (17,700) қўлга киритди.
Катталар гуруҳи машқларида Қозоғистон жамоаси ҳам кўпкурашда 48,75 балл тўплаб, биринчи ўринни эгаллади.
5 тўп билан якуний машқ бажаришда жамоа олтин медални (23,650) қўлга киритди.
“Aphrodite Cup” турнирида Қозоғистон жамоасининг умумий натижалари:
• Олтин медаль - 7 та;
• Кумуш медаль - 5 та;
• Бронза медаль – 3 та.
Спортчиларни Астана шаҳар маъмуриятининг 1-сонли ихтисослаштирилган болалар ва ўсмирлар олимпия захиралари спорт мактаби ходимлари, хусусан, катта мураббий Меруерт Балғинбаева, мураббийлар Елена Фотина ва Оксана Нечитайло, хореографлар Сая Айдис, Шинғис Оспанбаев ва Карина Аблакова тайёрладилар.