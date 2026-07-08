Болалар ривожланишидаги кечикишларни эрта аниқлаш марказлари сони 386 тадан ошди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги болалар учун ривожланиш ва эрта аралашув марказлари тармоғини кенгайтирмоқда.
Вазирлик матбуот хизмати таъкидлаганидек, асосий устувор йўналишлардан бири — болаларда профилактик ёрдамни ривожлантириш ва ривожланиш бузилишларини эрта аниқлаш.
Қозоғистонда болани туғилишдан эрта болалик давригача ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга қаратилган «Алғашқы 1001 күн» лойиҳаси амалга оширилмоқда. Лойиҳа патронаж хизматларини ривожлантириш, скрининг дастурларини кенгайтириш, эмизишни қўллаб-қувватлаш ва эрта болалик миллий реестрини шакллантиришни ўз ичига олади.
2025 йилдан бошлаб мамлакатда Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг (ЖССТ) болалар ривожланишини мониторинг қилиш бўйича GMCD кўрсатмалари жорий этилади. Ушбу восита болалар ривожланишидаги кечикишларнинг хавфларини клиник аломатлар пайдо бўлишидан олдин аниқлаш имконини беради.
— Ўтган йил давомида Қозоғистонда бирламчи тиббий-санитария ёрдами ташкилотлари негизида фаолият юритувчи 386 дан ортиқ ривожланиш ва эрта аралашув марказлари ташкил этилди, улар болаларда ривожланиш бузилишларини эрта ташхислаш ва уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга қаратилган. Марказларда болалар билан шифокорлар, нутқ терапевтлари, психологлар, реабилитологлар ва бошқа мутахассислардан иборат кўп тармоқли гуруҳлар ишлайди, — дейилади хабарда.
Бундан ташқари, ота-оналарга ҳар томонлама ёрдам кўрсатилади: уларга болаларни парвариш қилиш кўникмалари ўргатилади, боланинг ривожланиши бўйича маслаҳатлар берилади ва тиббий ёрдамнинг барча босқичларида қўллаб-қувватланади.
Вазирлик маълумотларига кўра, эрта аралашув болаларнинг ногиронлиги хавфини камайтириш, боланинг ҳаёт сифатини яхшилаш ва унинг муваффақиятли ривожланиши ва жамиятга мослашиши учун қулай шароитлар яратиш имконини беради. Ёрдам қанчалик эрта бошланса, боланинг ўз салоҳиятини тўлиқ рўёбга чиқариш имконияти шунчалик юқори бўлади.
Эслатиб ўтамиз, қозоқзабон робот аутизмни қандай даволаётгани ҳақида хабар берган эдик.