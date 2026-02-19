Бокуда Президент Тоқаевнинг экологик ташаббуслари муҳокама қилинди
ASTANА. Кazinform — Озарбайжоннинг етакчи олий таълим муассасаси бўлган Озарбайжон дипломатик академиясида (АДА) Каспий денгизининг саёзлашиши масаласига бағишланган “Каспий муаммоси: сабаблари, оқибатлари ва ечимлари” номли давра суҳбати бўлиб ўтди, деб хабар беради Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати.
Тадбир Қозоғистоннинг Бокудаги элчихонаси ташаббуси билан 2026 йил 22-24 апрель кунлари Астанада бўлиб ўтадиган Минтақавий экологик саммит арафасида ташкил этилди. Давра суҳбатида академик ҳамжамият, илмий-тадқиқот институтлари, давлат идоралари, дипломатик миссиялар ва халқаро ташкилотлар вакиллари иштирок этди.
Тадбирда Қозоғистоннинг Озарбайжондаги элчиси Алим Байел, Миллий Мажлис депутати, АДА университети проректори Фариз Исмоилзода, Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг Тоза энергия маркази ижрочи директори Айсел Ягубова, Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигининг махсус топшириқлар бўйича элчиси Зулфия Сулейменова, Озарбайжон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигининг Иқлим дипломатияси департаменти директори Элчин Аллаҳвердиев, Қозоғистон Каспий денгизи тадқиқот институти раҳбари Серик Ахметов, Озарбайжон Республикаси Миллий гидрометеорология хизмати раҳбари Назим Маҳмудов, Озарбайжон Республикаси Миллий фанлар академияси вакиллари, шунингдек, экология, сув масалалари ва иқлим дипломатияси соҳасидаги бошқа етакчи мутахассислар иштирок этди.
А. Байел ўз нутқида Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев атроф-муҳит масалаларига алоҳида эътибор қаратаётганини таъкидлади.
— 15 март куни Қозоғистонда янги Конституцияни қабул қилиш бўйича референдум бўлиб ўтади. Конституциянинг янги лойиҳасида биринчи марта фуқароларнинг табиатни асраш ва унинг ресурсларига ғамхўрлик қилиш мажбуриятлари белгилаб берилган. Давлат инсон ҳаёти ва саломатлиги учун қулай бўлган атроф-муҳитни ҳимоя қилишга интилади, — деди у.
Шунингдек, элчи давра суҳбати иштирокчиларини апрель ойида Астанада бўлиб ўтадиган Минтақавий экологик саммит ҳақида ахборот берди. Дипломат Қозоғистон раҳбари Қ.К. Тоқаевнинг БМТ тизимида тўлақонли сув ташкилотини яратиш ташаббуси ҳақида маълум қилди.
А. Ягубова Каспий денгизининг саёзлашиши сабаблари ва унинг қирғоқбўйи давлатлар учун оқибатларига тўхталиб, халқаро ҳамжамият эътиборини ушбу масалага жалб қилиш зарурлигини таъкидлади. З. Сулейменова Каспий муаммоларини муҳокама қилиш ташаббусини юқори баҳолади ва бугунги кунда денгизнинг саёзлашишини фақат циклик жараёнлар билан боғлаб бўлмаслигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, глобал исиш денгиз ҳолатига сезиларли даражада салбий таъсир кўрсатмоқда. З. Сулейменова шунингдек, Қозоғистоннинг атроф-муҳитни муҳофаза қилиш чораларидаги ютуқлари ҳақида гапирди.
Э. Аллоҳвердиев Каспий бўйи давлатларини денгизнинг экологик муаммоларини ҳал қилиш учун кучларни бирлаштиришга чақирди ва биринчи марта саёзлик нафақат экологик, балки иқтисодий муаммоларга ҳам олиб келишини таъкидлади. С. Ахметов иштирокчиларга Каспий денгизининг ўнлаб йиллардаги экологик ҳолати ҳақида тақдимот қилди ва муаммога, жумладан, сувни тежайдиган технологияларни жорий этишга оид мумкин бўлган ечимларни таклиф қилди.
Умуман олганда, давра суҳбати давомида минтақадаги экологик инқирознинг сабаблари муҳокама қилинди ва мумкин бўлган ечимлар алмашилди. Иштирокчилар Қозоғистон ва Озарбайжоннинг атроф-муҳитни муҳофаза қилиш муаммоларини биргаликда ҳал қилишдаги ҳаракатларини юқори баҳоладилар.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йилда Озарбайжонга ташриф буюрган қозоғистонликлар сони 87 мингдан ошди.