2025 йилда Озарбайжонга ташриф буюрган қозоғистонликлар сони 87 мингдан ошди
ASTANA. Kazinform — Озарбайжонга борган барча хорижликларнинг 4 фоизи қозоғистонликлардир. Шу билан бирга, маҳаллий сайёҳлар сони ўтган йилга нисбатан 19,4 фоизга ошди, дея хабар беради Kazinform мухбири Озарбайжон Давлат чегара хизматига таяниб.
Агентлик маълумотларига кўра, энг кўп сайёҳлар Россия (24,4%), Туркия (17,4%), Эрон (8%), Ҳиндистон (6,6%), Саудия Арабистони (4,3%) ва Грузия (4,2%)дан келган. Барча ташриф буюрувчиларнинг 66,4% эркаклар, 33,6% аёллар эди.
Қозоғистон фуқаролари умумий ташриф буюрувчилар сонининг 4% ни ёки 87 804 кишини ташкил этди. Бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 19,4% га ошди.
Шуни таъкидлаш керакки, хорижий меҳмонларнинг деярли учдан икки қисми Озарбайжонга ҳаво йўли орқали келган - 76,3%. Яна 22,4% темир йўл ва автомобиль йўли орқали келган ва атиги 1,3% денгиз транспортидан фойдаланган.
Жами бўлиб, январь-октябрь ойларида Озарбайжонга 183 мамлакатдан 2,171 миллион хорижий фуқаро ташриф буюрган. Бу ўтган йилнинг шу даврига (2,209 миллион) нисбатан 1,7% га кам.
Озарбайжон Давлат туризм агентлиги маълумотларига кўра, Марказий Осиё мамлакатлари орасида Озарбайжонга энг кўп сайёҳлар Қозоғистондан келади. Масалан, Қозоғистондан 87 804 киши (йиллик ўсиш — 19,4%), Ўзбекистондан 50 971 киши (+35,8%), Туркманистондан 26 887 киши (-1,3%), Қирғизистондан 9 422 киши (+37,3%) ва Тожикистондан 8 124 киши (+80,2%) ташриф буюрган.
Шу билан бирга, 2025 йил октябрь ойида Озарбайжонга ташриф буюрган хорижликлар сони бўйича ТОП-10 талик мамлакатлар орасида Қозоғистон олтинчи (9 677 киши) ва Ўзбекистон ўнинчи (6 481 киши) ўринни эгаллади.
Агентлик таъкидлаганидек, 2024 йилда Марказий Осиё мамлакатларидан Озарбайжонга сайёҳлар оқими 34,1% га ўсиб, 180 528 кишига етди.
2017-2024 йилларда минтақадан Озарбайжонга жами 726 258 сайёҳ ташриф буюрган. Меҳмонлар сони бўйича биринчи ўринда Қозоғистон (331 428 киши), ундан кейин Ўзбекистон (182 310), Туркманистон (178 236), Қирғизистон (30 011) ва Тожикистон (24 246) туради.
Хабар қилинишича, август ойида Қозоғистондан Озарбайжонга ташриф буюрган сайёҳлар сони ўтган йилга нисбатан 20,6 фоизга ошган. Қозоғистон умумий сайёҳлик оқимида 4 фоиз улушга эга мамлакатлар рейтингида 7-ўринни эгаллади.