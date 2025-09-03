Бокс: Ўзбекистон терма жамоасининг жаҳон чемпионатида иштирок этадиган таркиби эълон қилинди
TASHKENT. Kazinform — 4-14 сентябрь кунлари Англиянинг Ливерпуль шаҳри World Boxing шафелигида илк бор ўтказилаётган катталар ўртасида Жаҳон чемпионати баҳсларига мезбонлик қилади. 60 давлатдан 500 дан ортиқ боксчилар дунё биринчилигида рингга кўтариладилар, деб хабар беради Sports.uz.
Эркаклар:
-50 кг. Шодиёржон Мелиқўзиев
-55 кг. Миразизбек Мирзаҳалилов
-60 кг. Абдумалик Халоков
-65 кг. Асадхўжа Мўйдинхўжаев
-70 кг. Шавкатжон Болтаев
-75 кг. Фазлиддин Эркинбоев
-80 кг. Жавоҳир Умматалиев
-85 кг. Акмалжон Исроилов
-90 кг. Тўрабек Хабибуллаев
+90 кг. Жаҳонгиз Зокиров
Мураббийлар: Тўлқин Қиличев, Раҳматжон Рўзиоҳунов, Акмал Ҳасанов, Даврон Гафуров, Нодир Ғуломов, Хуан Энрике Стейнерс Тиссерт.
Аёллар:
-48 кг. Сабина Бобоқулова
-51 кг. Феруза Казакова
-54 кг. Нигина Ўктамова
-57 кг. Хуморабону Мамажонова
-60 кг. Ситора Турдибекова
-65 кг. Навбаҳор Ҳамидова
-70 кг. Азиза Зокирова
+80 кг. Олтиной Сотимбоева
Мураббийлар: Элшод Расулов, Фернандез Хименез Барбаро, Ислом Таджибаев, Шаҳзода Умарова.
Жамоа раҳбари: Шоҳид Тиллабоев
Шифокор: Комилжон Расулов
Мусобақада Бекжон Юсупов ҳакам сифатида фаолият олиб боради.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ўзбекистонлик боксчилар жаҳон чемпионатига Англияда тайёргарлик кўриши ҳақида хабар берган эдик.