Ўзбекистонлик боксчилар жаҳон чемпионатига Англияда тайёргарлик кўради
ASTANA. Kazinform — Жаҳон чемпионати олдидан Ўзбекистон эркаклар ва аёллар терма жамоаси Англияда халқаро қўшма ўқув-машғулот йиғинида қатнашадилар, деб хабар беради Sports.uz.
Эркаклар жамоаси эртага Шеффилдга жўнаб кетишади, аёллар бўлса, 20 август куни жамоа ихтиёрига бориб қўшилади. 1 сентябргача бўладиган ушбу йиғин, 4–14 сентябр кунлари Ливерпуль шаҳрида бўлиб ўтадиган жаҳон чемпионати олдидан сўнгги босқич тайёрлов вазифасини ўтаб беради.
Шеффилддаги машғулотлар давомида жамоалар иқлимга мослашиш, юклама-режимни аниқлаш, спарринглар орқали мусобақага хос тезлик ва ритмни топишга уринади. Хусусан, юқори даражали рақибларга қарши назорат жанглари, тиббий мониторинг ва тикланиш протоколлари ҳам йўлга қўйилади. Ливерпулдаги байрамона стартгача тайёргарликнинг ҳар бир куни ҳисобда — жамоа штаблари кейинги қарорларни шу машғулотлардан чиқадиган хулосаларга таянган ҳолда қабул қилади.
Эркаклар:
- Шодиёржон Мелиқўзиев
- Асилбек Жалилов
- Миразизбек Мирзаҳалилов
- Шаҳзод Музаффаров
- Абдумалик Халоков
- Самандар Олимов
- Саят Илясов
- Асадхўжа Мўйдинхўжаев
- Шавкатжон Болтаев
- Муҳаммадазизбек Исмоилов
- Адҳамжон Муҳиддинов
- Фазлиддин Эркинбоев
- Нурислом Исмоилов
- Жавоҳир Умматалиев
- Жасур Йўлдошев
- Акмалжон Исроилов
- Тўрабек Хабибуллаев
- Шаҳзод Полвонов
- Жаҳонгир Зокиров
- Арман Маханов
Мураббийлар: Тўлқин Қиличев, Раҳматжон Рўзиоҳунов, Акмал Ҳасанов, Даврон Гафуров, Нодир Ғуломов, Хуан Энрике Стейнерс Тиссерт, Алимардон Достанов, Лазизбек Зокиров, Ботиржон Маҳмудов, Шерзод Аҳмаджонов.
Аёллар:
- Сабина Бобоқулова
- Жасмин Тоҳирова
- Фарзона Фозилова
- Феруза Казакова
- Нигина Ўктамова
- Азиза Ёқубова
- Хуморабону Мамажонова
- Ситора Турдибекова
- Навбаҳор Ҳамидова
- Азиза Зокирова
- Соҳиба Рўзметова
- Олтиной Сотимбоева
Мураббийлар: Элшод Расулов, Фернандез Хименез Барбаро, Ислом Таджибаев, Истам Кабинов, Шаҳзода Умарова.
Шифокор: Комилжон Расулов
Жамоа менежери: Мирзоҳид Нумонов.
Йиғин давомида ҳар бир вазн тоифасида тактик режалар синчковлик билан ишланади: жанговар масофада қарор қабул қилиш тезлиги, ҳужумдан ҳимояга ўтишдаги интизом ва раундлар бўйича юклама тақсимоти марказга олинади. Мураббийлар штаби захира сценарийларини ҳам тайёрлаб боради — турли услубдаги рақибларга нисбатан А, B ва C режалар қўлланиши мумкин.
Чемпионат остонасидаги бу қадамнинг яна бир аҳамияти — жамоа ичидаги рақобатни соғлом тарзда кучайтириш. Спаррингларда ўзини кўрсата олган йигит-қизлар Ливерпуль рўйхатида етакчи ролларга даъвогарлик қилиш имконига эга бўлади. Шунга мос равишда, тикланиш-баҳолаш блоки ҳам кучайтирилади: юклама сенсорлари, қон кўрсаткичлари ва функционал тестлар орқали қайси спортчи қай ҳолатда экани доимий назоратда бўлади.
Бу ҳақда Ўзбекистон бокс федерацияси хабар берди. Йиғин якунлари бўйича терма жамоаларнинг сўнгги таркиби, мақсад кўрсаткичлари ва Ливерпулдаги старт кун тартиби ҳақида қўшимча маълумот берилиши кутилмоқда. Терма жамоалар эса сўнгги лаҳзаларда диққатни йўқотмаслик, ишонч ва интизомни асрашга бел боғлаган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ 9 нафар ўзбекистонлик боксчи Осиё чемпионлиги учун рингга кўтарилгани ҳақида хабар берган эдик.