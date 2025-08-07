OZ
    12:06, 07 Август 2025 | GMT +5

    9 нафар ўзбекистонлик боксчи Осиё чемпионлиги учун рингга кўтарилади

    TASHKENT. Kazinform — Таиланд пойтахти Бангкок шаҳрида бокс бўйича ўтаётган U22 ёш тоифасидаги баҳсларда 1/2 финал жанглари ташкил этилмоқда, деб хабар беради UzA.

    бокс
    Фото: freepik.com

    Ушбу босқичга етиб келган 10 нафар ўзбекистонлик боксчидан 9 нафари рақибларини ишончли тарзда мағлуб этди ва финал босқичига йўл олди. Энди улар 11 август куни Осиё чемпионлиги учун рингга кўтарилади.

    Ярим финал босқичида ўз иштирокини якунлаган Беҳруз Холдоров -50 кг. вазн тоифасида бронза медали билан тақдирланди.

    Айни дамда мазкур ёш тоифасидаги қизлар ўртасида ярим финал жанглари ўтказилмоқда. Унда 8 нафар ўзбекистонлик боксчи жанг қилади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ўзбекистонлик боксчи Ҳасанбой Дўсматов навбатдаги жангида ғалаба қозонгани ҳақида хабар берган эдик.

