БМТТД Қозоғистонда 4 та янги сув омборини қуришга ёрдам беради
ASTANА. Кazinform — Сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов БМТ Тараққиёт дастурининг Қозоғистондаги доимий вакили Катаржина Вавьерниа билан учрашди, деб хабар беради вазирлик матбуот хизмати.
Учрашувда Ислом тараққиёт банки томонидан молиялаштирилаётган “Иқлимга чидамли сув ресурсларини ривожлантириш” лойиҳаси доирасидаги ҳамкорликдаги ишлар муҳокама қилинди.
Лойиҳанинг биринчи босқичида 4 та янги сув омбори қуриш, 4 та мавжуд сув омбори ва 115 та канални реконструкция қилиш кўзда тутилган.
Вазирлик мутахассислари ва БМТТД экспертлари томонидан илмий усулларни қўллаш, лойиҳа самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари ва ишда иштирок этувчи томонларнинг ўзаро ҳамкорлиги ишлаб чиқилди.
Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг июль ойида Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги ҳамда Ислом тараққиёт банки БМТТДни лойиҳага халқаро маслаҳатчи сифатида жалб этиш тўғрисида қарор қабул қилган эди.
— БМТТД иштироки лойиҳани янги босқичга олиб чиқади. Ислом тараққиёт банки томонидан молиялаштирилаётган ишлар сув ресурсларини бошқариш тизимини ривожлантириш концепциясини амалга оширишга қаратилган. Лойиҳани муваффақиятли амалга ошириш учун норматив-ҳуқуқий база янгиланди, зарур институтлар яратилди, молиявий манбалар жалб қилинди. Энди режалаштирилган ишларни охиригача етказиш керак. Ҳамкорлигимиз концепцияда белгиланган мақсадларга эришиш имконини беради, деб ҳисоблаймиз, – деди Сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов.
Таъкидлаш жоизки, аввалроқ Ислом тараққиёт банки Астана шаҳрида сув хўжалигини ривожлантириш лойиҳаларини самарали амалга ошириш учун харидлар, молиявий менежмент, ҳалоллик ва одоб-ахлоқ масалалари бўйича ўқув семинарлари ўтказган эди.
Эслатиб ўтамиз, Сув вазирлиги киритган ўзгартиришлар соҳани ривожлантиришнинг барча йўналишларини қамраб олган.