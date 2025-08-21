Сув вазирлиги киритган ўзгартиришлар соҳани ривожлантиришнинг барча йўналишларини қамраб олган — эксперт
ASTANА. Кazinform – “Тизимли ўзгаришлар учун пойдевор қўйилди” — халқаро эксперт Сув ресурслари ва ирригация вазирлигининг сув хўжалигини трансформация қилиш борасидаги фаолиятини юқори баҳолади. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.
Марказий Осиё давлатлараро сув мувофиқлаштириш комиссияси илмий-тадқиқот маркази директори Динара Зиганшина Қозоғистонда сув хўжалигини трансформация қилиш борасидаги Сув ресурслари ва ирригация вазирлигининг фаолиятини юқори баҳолади. Экспертнинг сўзларига кўра, вазирлик томонидан келгусида соҳа ривожига асос бўладиган муҳим тизимли ўзгаришларга замин яратилди.
— Вазирликнинг ташкил этилиши Қозоғистон учун сувнинг муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади. Катта миқёсли ўзгаришлар аллақачон кузатилмоқда. Бу гидротехника иншоотларини модернизация қилиш, сув ресурслари миллий ахборот тизимини яратиш, рақамли мониторинг ва ҳисоб олишни жорий этиш, кадрлар малакасини ошириш ва сув хўжалиги ходимларини моддий рағбатлантириш бўйича кенг кўламли дастурдир. Трансчегаравий сув муносабатларининг ривожланиши ҳам ижобий йўналишда бормоқда. Бу узоқ муддатли жараён, аммо келажакдаги ривожланиш учун асос бўладиган муҳим тизимли ўзгаришлар учун пойдевор аллақачон қўйилган, — деди Марказий Осиё давлатлараро сувни мувофиқлаштириш комиссияси илмий-тадқиқот маркази директори Динара Зиганшина.
Экспертнинг фикрича, вазирлик томонидан киритилаётган ўзгаришлар сув хўжалигини ривожлантиришнинг барча йўналишларини қамраб олган.
— Бу борада тизимли ва кенг қамровли ишлар амалга оширилмоқда. Буни исботлаш учун етарлича мисоллар келтириш мумкин. Жумладан, экологик йўналишни мустаҳкамлаган янги Сув кодексининг қабул қилиниши ва кейинчалик қабул қилинган услубий тавсиялар. Ўйлайманки, вазирлик бу йўналишда координатор сифатида муҳим ўрин тутади. Умуман олганда, барча соҳаларда ўзгаришлар бўлмоқда. Энг муҳими, қабул қилинаётган қарорлар тизимли ва кенг қамровли бўлиб, уларнинг дастлабки натижалари кўрина бошлади, — деди эксперт.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Сув ресурслари вазирлиги ташкил этилганидан буён 1800 нафардан ортиқ сув мутахассиси доимий иш билан таъминлангани ҳақида хабар берган эдик.