Сув ресурслари вазирлиги ташкил этилганидан буён 1800 нафардан ортиқ сув мутахассиси доимий иш билан таъминланди
ASTANA. Kazinform – Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги ташкил этилганидан буён 1800 дан ортиқ сув мутахассиси доимий иш билан таъминланди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.
2023 йилда ҳавза инспекциялари ходимлари сони 98 нафардан 281 нафарга кўпайди. Шунингдек, республиканинг 10 та ҳудудида шаҳар гидротехника иншоотларидан фойдаланиш ва уларни бошқариш бўйича ихтисослаштирилган муассасалар ташкил этилди. Бугунги кунда у ерда 1197 нафар мутахассис меҳнат қилмоқда.
2025 йил бошидан буён “Қазсушар” РДКнинг 425 нафар мавсумий ходими доимий ишга жойлаштирилди. Шунингдек, мамлакатимизнинг турли ҳудудларида гидротехника иншоотларини реставрация қилиш ва қуриш лойиҳаларини амалга ошириш жараёнида 892 та доимий иш ўрни яратиш режалаштирилган.
“Давлатимиз раҳбарининг топшириқларини бажариш мақсадида вазирлик томонидан сув хўжалигига янги малакали кадрларни жалб этиш бўйича фаол ишлар амалга оширилмоқда. Мутахассисларнинг меҳнат шароитларини яхшилаш бўйича ҳам чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Масалан, сув хўжалиги ходимларининг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш, шунингдек, уларнинг иш ҳақини энергетика соҳаси мутахассислари даражасига этказиш масаласи ҳал этилди”, - деди ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов.
Аввал хабар қилинганидек, Сув ресурслари вазирлиги ташкил этилганидан буён 872 та объект давлат мулкига ўтган.