БМТ янги Бош котибни сайлаш жараёнини бошлади
ASTANА. Кazinform — Ташкилотнинг амалдаги Бош котиби Антониу Гутерришнинг ваколати 2026 йил 31 декабрда тугайди, деб хабар беради ТАСС.
Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Хавфсизлик Кенгаши ва Бош Ассамблеяси жаҳон ташкилотининг янги Бош котибини сайлаш ташаббуси билан қўшма хат чиқарди. Ҳужжат ноябрь ойида Хавфсизлик Кенгашига раислик қилувчи Серра-Леоненинг БМТдаги Доимий ваколатхонаси матбуот хизмати томонидан тарқатилди.
Ҳужжатда "номзодларни кўрсатиш ва танлаш ҳамда кейинги Бош котибни тайинлаш жараёни" давом этаётгани айтилган.
Қўшма хатда жаҳон ташкилоти тарихида ҳеч бир аёл раҳбар этиб тайинланмагани таъкидланган. Шунинг учун ташкилот аъзо давлатлари аёлларни номзод сифатида кўрсатиш масаласини жиддий кўриб чиқишга таклиф қилинади.
— Биз Бош котибни танлашда минтақавий хилма-хилликнинг муҳимлигини таъкидлаймиз, — дейилади ҳужжатда.
БМТ Бош котиби лавозимига номзод ташкилот аъзо давлатлари томонидан кўрсатилади. Ҳар бир мамлакат битта номзод кўрсатиш ҳуқуқига эга. Давлатлар номзод кўрсатиш учун Хавфсизлик Кенгаши ва Бош Ассамблея президентларига хат юборишлари керак. Номзодлар, ўз навбатида, ташкилотни ривожлантириш бўйича ўз қарашларини, шунингдек, даромад манбаларини кўрсатишлари керак. Агар ариза берувчи БМТ агентлигида ишласа, хатда улар "манфаатлар тўқнашувининг олдини олиш учун сайлов кампанияси давомида БМТдаги ишларини тугатишни кўриб чиқишлари керак" дейилган.
Бош котибни сайлаш келгуси йилнинг июль ойи охирига режалаштирилган. Ҳозирда икки киши глобал ташкилот раҳбари лавозимига номзод бўлиш истагини билдирган. Булар Халқаро атом энергияси агентлиги раҳбари Рафаэль Гросси ва БМТнинг Савдо ва ривожланиш бўйича конференцияси бош котиби Ребекка Гринспан.
Амалдаги БМТ Бош котиби Антониу Гутерришнинг ваколат муддати 2026 йил 31 декабрда тугайди.
Бош котиб БМТ Хавфсизлик Кенгаши томонидан сайланади ва Бош Ассамблея томонидан тасдиқланади. Унинг ваколат муддати 5 йилни ташкил этади, бу муддат узайтирилиши мумкин. Ваколат муддати чекланмаган, аммо ҳеч ким 10 йилдан ортиқ хизмат қилмаган. Ўрнатилган амалиётга кўра, БМТ раҳбари Хавфсизлик Кенгашининг доимий аъзолари - Россия, Буюк Британия, Хитой, АҚШ ва Франция орасидан сайланмайди.
