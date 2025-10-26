65 та давлат БМТнинг кибержиноятчиликка қарши конвенциясини имзолади
ASTANA. Кazinform – Вьетнамнинг Ханой шаҳрида кибержиноятчиликнинг олдини олиш ва унга қарши курашиш бўйича биринчи халқаро конвенция имзоланиш учун очилди. Биринчи куни 65 давлат уни имзолади. Бу ҳақда БМТ янгилари хабар берди.
Ҳужжат ҳар бир давлатнинг миллий процедураларига мувофиқ ратификация қилиниши керак.
— БМТнинг Кибержиноятлар тўғрисидаги конвенцияси бизнинг кибержиноятчиликка қарши жамоавий мудофаани кучайтиришга қаратилган кучли ва қонуний мажбурий ҳужжатдир. Ушбу ҳужжат ечим топишда кўп томонлама ёндашувнинг ҳаётийлигини исботлайди ва ривожланиш даражасидан қатъи назар, ҳеч бир давлат кибержиноятчиликка қарши ҳимоясиз қолмаслигига ваъда беради, — деди БМТ Бош котиби Антониу Гутерриш шартномани имзолаш маросимида.
Конвенциянинг мақсади – терроризм, одам савдоси, молиявий фирибгарлик ва наркотик моддалар контрабандаси каби ахборот-коммуникация технологияларидан нотўғри фойдаланиш орқали содир этилган жиноятларга қарши курашиш.
Ҳужжат кибержиноятларнинг олдини олишга қаратилган чора-тадбирлар самарадорлигини ошириш, халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва айниқса, ривожланаётган мамлакатлар салоҳиятини мустаҳкамлашга қаратилган.
Конвенциянинг асосий моддаларига қуйидагилар киради:
Барча оғир жиноятлар бўйича электрон далилларни тўплаш, алмашиш ва улардан фойдаланишнинг биринчи глобал механизмини яратиш (илгари бундай халқаро стандартлар йўқ эди);
Кибержиноят, онлайн фирибгарлик, болаларни онлайн жиноий фаолиятга жалб қилиш ва жинсий эксплуатация билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар учун жиноий жавобгарликни жорий этиш;
Биринчи марта интим тасвирларни рухсатсиз тарқатиш халқаро ҳуқуқда жиноят сифатида тан олинган;
Давлатлар ўртасида тезкор жавоб бериш учун 24/7 ишлайдиган биринчи глобал тармоқни яратиш;
Давлатларнинг кибержиноятларни самарали тергов қилиш имкониятларини ривожлантириш зарурлигини тан олиш.
— Кибержиноят уюшган жиноятчиликнинг моҳиятини тубдан ўзгартирди ва БМТнинг янги конвенцияси давлатларга ушбу таҳдидга самарали қарши туриш имконини берувчи муҳим восита бўлади. Эндиги вазифамиз Конвенциянинг имкон қадар тезроқ кучга киришини таъминлашдир, — деди БМТнинг Наркотиклар ва жиноятчилик бўйича бошқармаси (UNODC) ижрочи директори Гада Вали.
БМТнинг Кибержиноятларга қарши конвенцияси Бош Ассамблея томонидан 2024 йил декабрида қабул қилинган.Ҳужжат 40 та давлат томонидан ратификация қилинганидан кейин 90 кундан кейин кучга киради.
Таъкидлаш жоизки, Қозоғистон БМТнинг Кибержиноятчиликка қарши конвенциясига қўшилади.
