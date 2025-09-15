Давлат раҳбари Хавфсизлик кенгашининг киберхавфсизлик бўйича йиғилишини ўтказди
ASTANA. Kazinform - Қасим-Жомарт Тоқаев раислигида Қозоғистон Республикаси Хавфсизлик кенгашининг фуқаролар учун киберхавфсизликни таъминлаш ва рақамли муҳитни ҳимоя қилиш масалаларига бағишланган йиғилиши бўлиб ўтди, деб хабар берди Ақорда матбуот хизмати.
Давлат раҳбари яқиндаги Мурожаатномасида Қозоғистонни тўлиқ рақамли давлатга айлантириш вазифасини белгилаганини таъкидлади. Бу эса комплекс чора-тадбирларни, жумладан, киберхавфсизлик соҳасида кенг кўламли ишларни амалга оширишни тақозо этади.
«Учрашувда замонавий кибертаҳдидлар ва уларга қарши курашиш усуллари, муҳим ахборот инфратузилмасини ҳимоя қилиш, киберхавфсизлик соҳасини ривожлантириш ва кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш масалалари муҳокама қилинди», — дейилади хабарда.
Йиғилишда рақамли ривожланиш, инновациялар ва аэрокосмик саноат вазири Жаслан Мадиев ва Миллий хавфсизлик қўмитаси раиси Ермек Сағимбаев маъруза қилди.
Президент кибержиноятларга, жумладан, фирибгарликка қарши курашиш муҳимлигини таъкидлади.
Шунингдек, у кибержиноятларни тергов қилиш билан шуғулланувчи давлат органларининг ваколатларини ошириш чора-тадбирларига алоҳида тўхталди.
Бундан ташқари, Қасим-Жомарт Тоқаев фуқароларнинг шахсий маълумотларини ҳимоя қилиш ва шахсий маълумотларни тарқатганлик учун жазо чораларини кучайтиришни устувор вазифа сифатида белгилаб берди.
Шунингдек, аҳолига кибер муҳитда хавфсизлик ва масъулиятли хулқ-атвор тамойилларини кенг тушунтириш, профилактика ишларини кучайтириш зарур.
Йиғилиш якунида давлат раҳбари стратегик хатарларни камайтириш ва киберхавфсизлик муаммоларини тизимли ҳал этиш бўйича қатор чора-тадбирларни амалга ошириш бўйича топшириқлар берди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент бокс бўйича жаҳон чемпионатида ғолиб чиққан боксчиларни табриклагани ҳақида хабар берган эдик.