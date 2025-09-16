БМТ вакили дунё бўйлаб диний обидаларни вайрон қилишга уринишларни танқид қилди
ASTANА. Кazinform – БМТ Цивилизациялар альянси (АҚШ) директори Ниҳал Саад бутун дунёда диний обидаларни ҳимоя қилиш муҳимлиги ҳақида гапирди.
Унинг сўзларига кўра, Қозоғистонда асрлар давомида жаҳон динлари ва элатлари вакиллари аҳил-иноқ яшаб келмоқда.
– Қозоғистон халқаро сиёсат ва Съезд фаолияти орқали сиёсий ва диний соҳаларда мулоқотни тарғиб қилади, ўз чегарасидан ташқаридаги халқлар ўртасида ўзаро тушунишни мустаҳкамлайди. Бундан ташқари, Қозоғистон халқлар ва турли маданий гуруҳлар ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш миссиямизни қўллаб-қувватловчи муҳим ҳамкордир, – деди Ниҳал Саад Жаҳон ва анъанавий динлар етакчилари съезди Котибиятининг ХХIII йиғилишида.
Унинг сўзларига кўра, Съезд ва БМТ альянсини кўплаб умумий мақсадлар бирлаштиради, улар орасида низоларни ҳал этиш бўйича мулоқотни қўллаб-қувватлаш ҳамда тинчлик йўлида ўзаро тушуниш ва ҳамкорликни рағбатлантириш киради.
Альянс директори, шунингдек, Қозоғистонга диний обидалар хавфсизлигини таъминлаш бўйича ҳаракатлар режасини амалга оширишда кўрсатаётган ёрдами учун миннатдорчилик билдирди.
- У 2019 йил сентябрь ойида ишлаб чиқилган. Альянснинг ҳаракат режаси диний обидаларга қилинган ҳужумларга жавоб беришга мўлжалланган. Глобал саъй-ҳаракатларга қарамай, биз дунё бўйлаб диний объектларга бир неча марта ҳужумларни кўрдик. Альянс барча ибодат жойлари террор ва хунрезлик нишони эмас, балки одамлар учун бошпана бўлиши кераклигини таъкидлайди. Одамлар ўз эътиқодларини тинч ва қўрқмасдан амалга оширишлари керак, – деди Ниҳал Саад.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон маънавий дипломатияни мустаҳкамлашнинг муҳим намунаси бўлди – Бутунжаҳон ислом лигаси.