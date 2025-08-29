БМТ Ливандаги тинчликпарварлик миссиясини тугатади
ASTANА. Кazinform – Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг (БМТ) Ливан жанубида Исроил ва Ливанни ажратиб турувчи “Кўк чизиқ” деб номланувчи ҳудудда патруллик қилаётган тинчликпарвар миссияси 2026 йилда ўз фаолиятини якунлайди. БМТ Хавфсизлик кенгаши 28 август куни Нью-Йоркда шундай қарор қабул қилди, деб хабар беради DW.
БМТ Хавфсизлик Кенгаши тинчликпарварлик миссияси мандатини 2026 йил 31 декабргача узайтириш учун якдил овоз берди.Бу ташкилот миссияси тарихидаги сўнгги муддатдир.
- Муддат тугагач, БМТ вакиллари Ливан ҳукумати билан яқиндан келишилган ҳолда миссия ходимлари сонини босқичма-босқич қисқартиради, - дейилади асосий қарорда.
- Тинчликпарвар миссияни мамлакатдан олиб чиқиш йил бўйи давом этади, - деди БМТ вакиллари.
Исроил миссиянинг ҳаракатларини танқид қилди
БМТнинг Ливандаги муваққат кучлари мамлакатда 1978 йилдан бери фаолият юритади ва 10 мингдан ортиқ аскар ва тинч аҳоли вакилларидан иборат. Миссия Исроил ва Ливан ўртасида буфер вазифасини бажариши керак эди.
Ливан шиалари ҳаракати «Ҳизбуллоҳ» ва Исроил ўртасидаги урушдан сўнг, 2006 йилда БМТ Хавфсизлик Кенгаши қарорига биноан тинчликпарварлик миссияси сезиларли даражада кенгайтирилди.
Ушбу қарорга кўра, тинчликпарвар кучлар ва Ливан армияси Исроил билан чегарадош ҳудудга жойлаштирилиши керак эди. Бироқ у ерда «Ҳизбуллоҳ» вакиллари ҳам бўлган. Шу муносабат билан Исроил миссияни ўз миссиясини лозим даражада бажармаётганликда айблади, деб ёзади АFP.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Исроил армияси Ливан жанубини ўққа тутгани ҳақида хабар берган эдик.