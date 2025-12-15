Битта таблетка етарли: гонореяга қарши янги дори ишлаб чиқилди
ASTANА. Кazinform — Гонорея касаллигини даволаш учун янги бир марталик ишлатиладиган золифлодацин препарати ишлаб чиқилди. У яқин кунларда тасдиқланиши керак.Препарат антибиотикларга чидамлиликнинг ортиши шароитида инфекцияга қарши курашда муҳим рол ўйнаши мумкин, деб хабар беради Euronews.
Гонорея жинсий йўл билан юқадиган инфекция бўлиб, кўпинча ҳеч қандай аломатларга эга эмас. Агар даволанмаса, у бачадон ва жинсий аъзоларнинг яллиғланиши ёки бепуштлик каби жиддий оқибатларга олиб келиши мумкин.
Золифлодацин — сўнгги ўн йилликларда ушбу инфекцияни ёлғиз даволаган биринчи янги антибиотик. У дори-дармонларга чидамли супербактерияларга қаратилган ва яқин орада Қўшма Штатларда сотувга чиқарилиши кутилмоқда.
Тадқиқотчилар яқинда Қўшма Штатлар, Жанубий Африка, Таиланд, Бельгия ва Нидерландиядан 900 дан ортиқ иштирокчи иштирокида клиник синов ўтказдилар. Бу Neisseria gonorrhoeae инфекцияси бўйича кенг кўламли тадқиқот эди.
The Lancet журналида чоп этилган натижаларга кўра, янги дори, битта таблетка, генитал инфекцияларнинг 90% дан ортиғини даволаши мумкин.
— Гонорея бутун дунё бўйлаб асосий соғлиқни сақлаш муаммоси бўлиб қолмоқда. Антибиотикларга чидамлиликнинг ортиши янги даволаш усулларини талаб қилади, — деди Алабама университети тиббиёт профессори ва тадқиқотнинг бош муаллифи Эдвард Хук.
У шунингдек, сўнгги ўн йилликларда янги даволаш усулларининг йўқлиги ва антибиотикларга чидамлиликнинг ортиши инфекцияни даволашни қийинлаштирганини айтди.
2023 йилда Европа Иттифоқида тасдиқланган гонорея ҳолатлари сони қарийб 100 000 тага етди ёки ҳар 100 000 кишига 25 та ҳолат. Бу ўтган йилга нисбатан 31% га кўп.
Антибиотикларга чидамлилик ортиб бормоқда
Ҳозирда асосий даволаш усули — цефтриаксон, чунки инфекция бошқа машҳур антибиотикларга чидамли бўлиб қолди.
Европа касалликларни назорат қилиш маркази (ECDC) маълумотларига кўра, цефтриаксонга чидамлилик Европа Иттифоқида кам учрайди. Аммо сўнгги йилларда азитромицинга чидамлилик кучайди: у 2022 йилда бактерияларнинг 25,6 фоизида аниқланган.
Янги препарат Innoviva Speciality Therapeutics ва Global Antibiotic Research & Development Partnership (GARDP) бошчилигидаги давлат-хусусий шериклик доирасида ишлаб чиқилган.
АҚШ Озиқ-овқат ва дори-дармонлар бошқармаси (FDA) яқин кунларда золифлодацинни тасдиқлаши кутилмоқда.
Европада препарат стандарт антибиотик сифатида эмас, балки фақат клиник синовларда ёки эрта кириш дастурларининг бир қисми сифатида қўлланилади.
Эслатиб ўтамиз, Европада хавфли инфекция тарқалаётгани ҳақида хабар берган эдик.