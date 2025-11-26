14:10, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5
Европада хавфли инфекция тарқалмоқда
ASTANА. Кazinform — Европа мамлакатларида жуда хавфли Trichophyton indotineae инфекцияси тарқалмоқда, деб хабар беради Report.
Манчестер университетининг юқумли касалликлар бўйича мутахассиси Дэвид Деннингнинг сўзларига кўра, бу турдаги тери касаллиги қизил, қичишадиган тошмаларга олиб келади. У асосан чот, сон ва думбаларда пайдо бўлади.
Буюк Британияда Trichophyton indotineae инфекциялари сони сўнгги уч йил ичида 500% га ошди. Касаллик турли йўллар билан юқади.
Деннингнинг айтишича, тери касаллигининг тарқалиши бутун дунё бўйлаб катта муаммога айланиб бормоқда.
Эслатиб ўтамиз, Францияда хавфли инфекция туфайли Chavegrand пишлоқлари сотувдан олиб ташланди.