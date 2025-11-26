OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    14:10, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Европада хавфли инфекция тарқалмоқда

    ASTANА. Кazinform — Европа мамлакатларида жуда хавфли Trichophyton indotineae инфекцияси тарқалмоқда, деб хабар беради Report.

    инфекция
    Фото: Report

    Манчестер университетининг юқумли касалликлар бўйича мутахассиси Дэвид Деннингнинг сўзларига кўра, бу турдаги тери касаллиги қизил, қичишадиган тошмаларга олиб келади. У асосан чот, сон ва думбаларда пайдо бўлади.

    Буюк Британияда Trichophyton indotineae инфекциялари сони сўнгги уч йил ичида 500% га ошди. Касаллик турли йўллар билан юқади.

    Деннингнинг айтишича, тери касаллигининг тарқалиши бутун дунё бўйлаб катта муаммога айланиб бормоқда.

    Эслатиб ўтамиз, Францияда хавфли инфекция туфайли Chavegrand пишлоқлари сотувдан олиб ташланди.

    Теглар:
    Соғлиқни сақлаш Инфекция Европа Жаҳон янгиликлари
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!