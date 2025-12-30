OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    11:37, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Бир йил ичида Давлат раҳбари 23 марта чет элга ташриф буюрди

    ASTANA. Kazinform — Россия ва Ўзбекистонга давлат ташрифларини ҳам қўшган ҳолда. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Президенти ёрдамчиси — Матбуот котиби Руслан Желдибай ўзининг Telegram каналида хабар берди.

    Фото: Ақорда

    Тоқаев бу йил Россия, АҚШ ва Туркманистонга икки марта ташриф буюрди.

    “Йил давомида Давлат раҳбари 23 марта чет элга ташриф буюрди. Улар орасида Россия ва Ўзбекистонга давлат ташрифлари билан борди. ХХР, Иордания, Туркия, Қирғизистон ва Япония каби мамлакатларга 5 та расмий ташриф уюштирилди. Россия (икки марта), АҚШ (икки марта), Туркманистон (икки марта), БАА, Ўзбекистон, Озарбайжон, Тожикистон ва Қирғизистонга каби давлатларга 16 марта амалий ташрифлар билан ташриф буюрди”, — деб ёзган Руслан Желдибай.

    Бір жыл ішінде Мемлекет басшысы 23 рет шетелге шықты
    Фото: Ақорда

    Аввалроқ Президент бу йил қанча меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни имзолагани маълум бўлган эди.

    Теглар:
    Қасим-Жомарт Тоқаев Ташриф Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
