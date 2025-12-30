Бир йил ичида Давлат раҳбари 23 марта чет элга ташриф буюрди
ASTANA. Kazinform — Россия ва Ўзбекистонга давлат ташрифларини ҳам қўшган ҳолда. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Президенти ёрдамчиси — Матбуот котиби Руслан Желдибай ўзининг Telegram каналида хабар берди.
Тоқаев бу йил Россия, АҚШ ва Туркманистонга икки марта ташриф буюрди.
“Йил давомида Давлат раҳбари 23 марта чет элга ташриф буюрди. Улар орасида Россия ва Ўзбекистонга давлат ташрифлари билан борди. ХХР, Иордания, Туркия, Қирғизистон ва Япония каби мамлакатларга 5 та расмий ташриф уюштирилди. Россия (икки марта), АҚШ (икки марта), Туркманистон (икки марта), БАА, Ўзбекистон, Озарбайжон, Тожикистон ва Қирғизистонга каби давлатларга 16 марта амалий ташрифлар билан ташриф буюрди”, — деб ёзган Руслан Желдибай.
Аввалроқ Президент бу йил қанча меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни имзолагани маълум бўлган эди.