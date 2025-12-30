Бу йил Президент қанча меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни имзолагани маълум бўлди
ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев 2025 йилда 95 та қонун, 388 та фармон ва 80 та фармойиш имзолади. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Президентининг ёрдамчиси — Матбуот котиби Руслан Желдибай ўзининг Telegram саҳифасида хабар берди.
Бу йил Давлат раҳбари 95 та қонун, 388 та фармон, 80 та фармойиш, 22 та мажлис баённомаси ва 3504 та расмий ҳужжат имзолади. Улар орасида Бюджет, Солиқ ва Сув кодексларининг янги нашрлари ҳамда “Сунъий интеллект тўғрисида”ги қонунни алоҳида таъкидлаш жоиз.
Бундан ташқари, Президент “Туркистон шаҳрининг махсус мақоми тўғрисида”ги қонун ва “Алатау шаҳрига илғор ривожланиш суръатларига эга шаҳарнинг махсус мақоми бериш тўғрисида”ги фармонни имзолади.
“Қасим-Жомарт Тоқаевнинг юқорида тилга олинган қарорлари иқтисодий ўсиш учун янги муҳит яратишга, Туркистонни маданий ва сайёҳлик марказига, Алатау шаҳрини эса юқори технологияли саноатга эга бизнес марказига айлантиришга қаратилган”, — деб ёзган Руслан Желдибай.
Аввалроқ, Қозоғистон Республикаси Президенти ёрдамчиси - Матбуот котиби Қасим-Жомарт Тоқаевнинг бу йилги ташқи ва ички сиёсат соҳасидаги фаолияти жуда қизғин ва самарали бўлганини ёзган эди.