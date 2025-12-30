2025 йил муҳим сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларга бой бўлди
ASTANА. Каzinform - Бу йил Давлат раҳбарининг ташқи ва ички сиёсат соҳасидаги фаолияти жуда қизғин ва самарали бўлди, деб ёзди ҚР Президенти ёрдамчиси — Матбуот котиби Руслан Желдибай бугун ўзининг Теlegram саҳифасида.
— 2025 йил муҳим сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларга бой бўлди. Энг муҳими, халқ ҳаётида ижобий ўзгаришлар рўй берди. Янги ишлаб чиқариш корхоналари очилди, омборлар ғалла билан тўлдирилди. Турар жой бинолари, мактаблар ва касалхоналар қурилди, транспорт йўллари модернизация қилинди, — деб ёзди Руслан Желдибай.
У шунингдек, Қасим-Жомарт Тоқаев бу йил мамлакатнинг 9 та вилоятига амалий ташриф билан борганини ва 50 дан ортиқ саноат, илмий, ижтимоий-маданий объектларга ташриф буюрганини таъкидлади.
Президент шунингдек, 16 та вилоят ва республика аҳамиятидаги шаҳарлар ҳокимларининг ҳисоботларини тинглади.
Ишончли иқтисодий ўсиш
2025 йил охирига келиб, иқтисодий ўсиш 6 фоиздан ошиши кутилмоқда. Бу сўнгги ўн йил ичидаги энг юқори кўрсаткичдир.
Қозоғистон тарихида биринчи марта ялпи ички маҳсулот 300 миллиард доллардан ошади. Бу аҳоли жон бошига 15 000 долларни ташкил этади.
Мамлакатда жами 1 478,1 миллиард тенгега тенг 185 та лойиҳа фойдаланишга топширилди. 22,8 мингдан ортиқ доимий иш ўринлари яратилди.
Барча лойиҳалар тўлиқ ишга туширилганда иқтисодиётга сезиларли даражада туртки беради. Ишлаб чиқариш ҳажми тахминан 2,3 триллион тенгени ташкил этади.
2025 йилда Президент Дўстлик-Мўйинти темир йўлининг иккинчи линияси ва Қостанай вилоятида KIA Qazaqstan автомобиль заводини ишга туширди.
Давлат раҳбари шунингдек, Чимкент ва Қизилўрда аэропортларининг янги терминалларини кўздан кечирди ва Астанадаги Stadler Kazakhstan заводида ишлаб чиқарилган биринчи йўловчи вагони билан танишди.
Бундан ташқари, қора ва рангли металлургия, кимё, целлюлоза-қоғоз, енгил ва озиқ-овқат саноати, қурилиш саноатида бир қатор лойиҳалар ишга туширилди.
Мамлакатнинг транспорт ва логистика салоҳиятини ривожлантириш
Давлат раҳбари Қозоғистоннинг транспорт ва логистика салоҳиятини кенгайтиришга ва мамлакатни Евроосиёдаги йирик транзит марказига айлантиришга катта аҳамият беради.
2025 йилга келиб 13 минг километрлик автомобиль йўлларини қуриш ва таъмирлаш ишлари бошланди. Янги йўлларнинг узунлиги 1,9 минг километрни ташкил этади.
Стратегик муҳим автомобиль йўллари қаторига Марказий-Ғарбий автомагистрал, Қарағанди-Жезқазған, Ақтўбе-Улғайсин, Атирау-Доссор участкалари киради.
Давлат раҳбарининг топшириғи билан Зайсан, Катонқарағай ва Кендирлида учта янги аэропорт қурилиши бошланди. Арқалиқ аэропортини тиклаш ишлари олиб борилди.
Президент биринчи миллий ҳаво юк ташиш компаниясини яратиш ташаббусини қўллаб-қувватлади. Бу мамлакатга ўзининг транспорт салоҳиятидан тўғри фойдаланиш ва жаҳон бозорига чиқиш имконини беради.
2025 йилда мамлакат бозорига бир қатор янги авиакомпаниялар кирди. Бундан ташқари, 35 дан ортиқ янги йўналишлар очилди, жумладан, биринчи марта Шанхай, Гуанчжоу ва Мюнхенга тўғридан-тўғри рейслар йўлга қўйилди.
Иккинчи Қизилжар-Мўйинти йўли, Алмати яқинидаги айланма йўл, янги Дарбаза-Мақтаарал ва Бақти-Аягўз темир йўл линиялари қурилиши давом этмоқда.
Мамлакат бўйлаб 124 та темир йўл станциясида капитал таъмирлаш ва модернизация ишлари олиб борилмоқда.