Бир неча мамлакат Нипах вируси туфайли чегарада хавфсизлик чораларини кучайтирди
ASTANA. Kazinform — Бир неча мамлакат Нипах вирусининг тарқалиши туфайли Ҳиндистондан келаётган йўловчиларни назорат қилишни кучайтирди, деб хабар беради BBC.
Бунгача Қозоғистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги «Ҳиндистон ва Жануби-Шарқий Осиёнинг бошқа мамлакатларидан келаётган фуқароларга алоҳида эътибор қаратиб», чегарадаги санитария-карантин назорати кучайтирилганини хабар қилган эди.
Қирғизистон ва Ўзбекистон ҳукуматлари ҳам чегара постларидаги тиббий назоратни кучайтирди.
Сешанба куни 24.kg ахборот агентлиги Қирғизистон Соғлиқни сақлаш вазирлигига таяниб, мамлакатда касаллик юқтириш ҳолати қайд этилмаганини хабар қилди.
— Ҳавотирга асос йўқ. Мамлакатнинг соғлиқни сақлаш тизими ҳар қандай эҳтимолий эпидемиологик таҳдидга тезкор жавоб беришга тайёр, — деб хабар берди вазирлик.
Агентлик чегарадаги санитария назорати «инфекциянинг эҳтимолий импортини олдини олиш учун» кучайтирилганини тасдиқлади.
Чегарадаги назоратни кучайтирган Ўзбекистон ҳам касаллик юқтирмаганини хабар қилди. Улар «бу касалликнинг бизнинг мамлакатга кириш эҳтимоли жуда паст» деб ишонтирмоқда.
Таиланд Ғарбий Бенгалиядан рейсларни қабул қиладиган учта аэропортда йўловчиларни текшира бошлади. Непал Катманду аэропортига келганларнигина эмас, балки Ҳиндистон билан чегара орқали мамлакатга кирувчиларни ҳам текширмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Ҳиндистонда Нипах вирусига боғлиқ фавқулодда чоралар кўрилаётганлиги ҳақида хабар берган эдик.