Ҳиндистонда Нипах вирусига боғлиқ фавқулодда чоралар кўрилмоқда
АSTANА. Kazinform — Ҳиндистон ҳукумати Нипах вируси билан касалланишнинг бешта ҳолати тасдиқланганидан сўнг мамлакатнинг шарқидаги Бенгалия штатида эпидемияга қарши чораларни кучайтирди. Касалланганлар орасида шифокорлар ва ҳамширалар ҳам бор, деб хабар беради Kazinform.
Маҳаллий ОАВ маълумотларига кўра, тахминан 100 киши уй карантинида сақланмоқда, беморлар Колката шаҳри ва унга яқин туманлардаги шифохоналарда даволанмоқда. Беморлардан бирининг аҳволи жуда оғир деб баҳоланмоқда.
Нипах вируси — ўлим даражаси юқори бўлган зооноз вирус бўлиб, унга қарши ҳозирги кунгача тасдиқланган вакцина ёки махсус даволаш усули мавжуд эмас. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти уни жуда хавфли патогенлар қаторига киритади.
Инсонларнинг бу вирусни юқтириши кам учрайди ва кўпинча кўршапалаклардан юқади. Кўпинча вирус ифлосланган озиқ-овқат орқали тарқалади. Вируснинг асосий табиий резервуари Pteropus туркумига мансуб кўршапалаклар, аммо аввалги эпидемияларда чўчқалардан тарқалган ҳолатлар ҳам қайд этилган.
Вирус илк бор 1999 йилда Малайзия ва Сингапурда аниқланган. Шу вақтдан бери у Жанубий Осиё мамлакатларида, айниқса Бангладеш ва Ҳиндистонда бир неча бор эпидемия келтириб чиқарган. Ҳиндистондаги илк эпидемия 2018 йилда Керала штатида қайд этилган, кейинги йилларда алоҳида ҳолатлар такрорланган.
АҚШнинг Касалликларни назорат қилиш ва олдини олиш марказлари (CDC) маълумотларига кўра, инкубация даври 4 кундан 21 кунгача давом этади.
Дастлабки белгилари аниқ эмас ва гриппга ўхшаш: тана ҳароратининг кўтарилиши, бош оғриғи, мушак оғриғи ва кучли ҳолсизлик пайдо бўлади. Оғир ҳолларда энцефалит ривожланиб, сандирақлаб, тиришишлар кузатилиши мумкин, инсон комага тушиб қолиши ҳам мумкин.
Турли эпидемиялар ва вирус штаммларига боғлиқ ўлим кўрсаткичи 40–75% оралиғида ўзгаради.
Самарали даволаш усули мавжуд бўлмагани сабабли, одатда беморларга қўллаб-қувватловчи терапия тавсия этилади.
Соғлиқни сақлаш органлари олдини олиш чораларининг аҳамиятини таъкидлайди: кўршапалаклар ифлосланиши мумкин бўлган мевалар ва хом пальма шарбатини истеъмол қилмаслик, шахсий гигиенани қатъий сақлаш ва юқтирган одамлар билан алоқаларни чеклаш лозим.
