Коронавирус билан боғлиқ оқсил қон томирларини ҳимоя қилади
ASTANА. Кazinform — SARS-CoV-2 вируси инсон ҳужайраларига кириш учун фойдаланиладиган ACE2 оқсили гипертензия ва 2-тоифа диабетда ҳимоя ролини ўйнаши мумкин. Бу хулосага Mayo Clinic олимлари келишди, деб хабар беради Report.
Тадқиқот Circulation: Genomic and Precision Medicine илмий журналида чоп этилди.
Олимлар Британия биобанкида иштирок этаётган одамларнинг 45 000 дан ортиқ қон намуналарини таҳлил қилишди. Тадқиқот давомида юрак-қон томир касалликлари билан боғлиқ тўққизта оқсил, жумладан, АCE2, BNP, NT-proBNP ва тропонин I даражаси ўрганилди.
Тадқиқотчилар ангиотензинга айлантирувчи фермент 2-турдаги АCE2 га эътибор қаратдилар. Ушбу оқсил даражаси юқори қон босими ва диабетга чалинган одамларда юқори бўлган. Бу икки омил юрак-қон томир касалликлари учун асосий хавф омиллари ҳисобланади. Бу таъсир, айниқса, аёлларда яққол кўриниб турди ва диабет билан боғлиқ генетик хусусиятлар билан боғлиқ эди.
Мендель рандомизация усулидан фойдаланиб, олимлар АCE2 нинг юқори даражаси бу касалликларга шунчаки ҳамроҳ бўлмаслигини, балки аксинча, гипертония ва диабет ривожланиш хавфини камайтириши мумкинлигини исботладилар.
Биологик жиҳатдан бу АCE2 оқсилининг функцияси билан изоҳланади. У вазоконстриктор молекуласи ангиотензин II ни парчалайди ва қон томир деворини бўшаштирувчи бирикмалар ҳосил бўлишига ёрдам беради. Шунинг учун гипертонияда АCE2 даражасининг ошиши организмнинг қон босимини пасайтиришга қаратилган компенсатор реакцияси бўлиши мумкин.
АCE2 кўпинча коронавирус ҳужайрага кирадиган рецептор сифатида танилган. Бироқ, янги маълумотлар бу оқсилнинг юрак-қон томир тизимини тартибга солишда муҳим рол ўйнашини кўрсатади. Тадқиқот муаллифларининг фикрига кўра, АCE2 келажакда истиқболли биомаркер ва терапевтик нишонга айланиши мумкин.
