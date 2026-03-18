Бир қатор қонунлар ва қонуности ҳужжатлари янги Конституцияга мувофиқлаштирилиши керак — Бош вазир
ASTANА. Кazinform — Ҳукумат янги Конституцияни амалга ошириш бўйича ҳаракатлар режасини ишлаб чиқади ва тасдиқлайди. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Бош вазири Олжас Бектенов Ҳукумат йиғилишида маълум қилди.
— Қозоғистонликлар Давлат раҳбарининг барча ташаббусларини қўллаб-қувватладилар ва ўз овозлари билан чинакам ватанпарварлик намунасини кўрсатдилар. Бугун биз жаҳон ҳамжамияти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг раҳбарлиги ва қабул қилинган Конституциямизнинг прогрессив табиатига гувоҳ бўлаётганини кўрмоқдамиз. Бу Қозоғистоннинг юксак обрўси ва амалга оширилаётган ислоҳотларнинг самарадорлигини яққол кўрсатади. Ўз навбатида, биз, Президент жамоаси сифатида, олдимизга қўйилган мақсад ва вазифаларга эришишимиз ва ислоҳотларнинг сифати ва илғор суръатини таъминлашимиз керак, — деди Олжас Бектенов.
Унинг сўзларига кўра, Давлат раҳбарининг топшириқларини бажариш доирасида Ҳукумат Парламент билан биргаликда бир қатор қонунлар ва қонуности ҳужжатларини зудлик билан янги Конституцияга мувофиқлаштириши керак.
— Хусусан, 5 та янги ва 8 та амалдаги конституциявий қонунларга, шунингдек, 60 дан ортиқ қонунларга, жумладан, асосий кодексларга ўзгартиришлар киритиш зарур. Бундан ташқари, Конституцияни амалга ошириш бўйича ҳаракатлар режасини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш зарур. Бунинг учун Конституцияни оммавий нашр этиш, уни кириш мумкин бўлган электрон платформаларга жойлаштириш, таълим соҳаси учун услубий қўлланмалар ва ўқув-методик воситаларни ишлаб чиқиш талаб этилади. Шунингдек, мамлакатимизнинг янги Конституцияси бўйича ахборот ва тушунтириш ишларини кучайтириш зарур, — деди Ҳукумат раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, Олжас Бектенов мамлакат халқини янги Конституциянинг қабул қилиниши билан табриклади.