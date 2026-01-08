OZ
    12:08, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Биатлон бўйича Жаҳон кубоги: спринтда қозоғистонликлардан кимлар иштирок этади

    ASTANА. Каzinform – Бугун Оберхоф шаҳрида (Германия) биатлон бўйича Жаҳон кубоги босқичи бошланади.

    биатлон
    Фото: МОҚ

    Миллий олимпия қўмитаси маълумотларига кўра, спринт мусобақанинг биринчи кунида бўлиб ўтади.

    Эркаклар ўртасида Қозоғистон шарафини Александр Мухин, Владислав Киреев ва Асет Дуйсенов ҳимоя қилади. Бошланиши — Астана вақти билан соат 15:30 да.

    Аёллар ўртасида Дарья Климина, Айша Рақишева ва Полина Егорова қатнашади. Аёллар спринти Астана вақти билан соат 18:15 да бошланади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ербол Хамитов пара биатлон бўйича Жаҳон кубоги босқичида ғалаба қозонганлиги ҳақида хабар берган эдик.

