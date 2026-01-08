12:08, 08 Январь 2026 | GMT +5
Биатлон бўйича Жаҳон кубоги: спринтда қозоғистонликлардан кимлар иштирок этади
ASTANА. Каzinform – Бугун Оберхоф шаҳрида (Германия) биатлон бўйича Жаҳон кубоги босқичи бошланади.
Миллий олимпия қўмитаси маълумотларига кўра, спринт мусобақанинг биринчи кунида бўлиб ўтади.
Эркаклар ўртасида Қозоғистон шарафини Александр Мухин, Владислав Киреев ва Асет Дуйсенов ҳимоя қилади. Бошланиши — Астана вақти билан соат 15:30 да.
Аёллар ўртасида Дарья Климина, Айша Рақишева ва Полина Егорова қатнашади. Аёллар спринти Астана вақти билан соат 18:15 да бошланади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ербол Хамитов пара биатлон бўйича Жаҳон кубоги босқичида ғалаба қозонганлиги ҳақида хабар берган эдик.