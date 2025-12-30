Бейонсе расман миллиардерга айланди
ASTANA. Kazinform — Бейонсе расман миллиардерга айланди ва яна бир бор замонавий мусиқанинг энг нуфузли шахсларидан бири сифатидаги мақомини исботлади. Шундай қилиб, у жуда кичик бой мусиқачилар гуруҳига қўшилди. Бу ҳақда Кazinform агентлиги мухбири Daily Mail нашрига таяниб хабар берди.
Forbes маълумотларига кўра, 44 ёшли суперюлдуз миллиардерга айланган бешта мусиқачидан бирига айланди. Ушбу рўйхатга унинг эри Jay-Z ҳам киритилган - унинг бойлиги 2,5-2,6 миллиард долларга баҳоланмоқда. Шунингдек, ушбу гуруҳда Тейлор Свифт, Брюс Спрингстин ва Рианна ҳам бор.
Бейонсенинг 2023 йилги Renaissance деб номланган жаҳон гастроллари унинг фаолиятидаги энг катта ютуқлардан бири ҳисобланади. Ушбу гастрол тахминан 600 миллион доллар даромад келтирди ва тарихдаги энг даромадли концерт гастролларидан бирига айланди.
2024 йилда Бейонсе ўзининг биринчи кантри альбоми Cowboy Carterни чиқарди. Ушбу лойиҳа унинг учун янги тижорат имкониятларини очди. Улар орасида Рождество байрамида Миллий футбол лигасида (NFL) чиқиш қилиш ва 2025 йилнинг энг даромадли концерт турида иштирок этиш имконияти бор.
Бироқ, Бейонсенинг бойлигининг асосий қисми ўн йилдан кўпроқ вақт олдин қабул қилган муҳим бизнес қарори билан боғлиқ.
2010 йилда у Parkwood Entertainment компаниясига асос солди, бу компания унинг фаолияти йўналишини деярли тўлиқ назоратга олди.
— Мен бошқарувни ўз қўлимга олишга қарор қилганимда, йирик бошқарув компанияларига мурожаат қилишни хоҳламадим. Мен Мадоннанинг изидан боришни ва таъсирчан бўлишни, ўз империямни қуришни ва бошқа аёлларга агар карьерасида маълум бир даражага эришса, кимлардир билан шартнома имзолаши ва муваффақиятини баҳам кўриши шарт эмаслигини кўрсатишни хоҳладим, — деди Бейонсе 2013 йилда берган интервьюсида.
Қўшиқчи Forbes маълумотларига кўра, бир нечта турли лойиҳаларда иштирок этган бўлса-да, унинг бойлигининг асосий қисми ҳали ҳам мусиқа билан чамбарчас боғлиқ.
Бейонсе ўз асарларига эгалик ҳуқуқини сақлаб қолиш ва дунё бўйлаб гастролларда қатнашиш орқали мусиқий каталогидан катта даромад олишда давом этмоқда.
