Илон Маск тарихда 700 миллиард доллар бойликка эга бўлган биринчи одамга айланди
ASTANА. Кazinform – Тарихда 600 миллиард доллар бойликка эришган биринчи одамга айланганидан тўрт кун ўтгач, Илон Маск жума куни 700 миллиард доллар бойликка эришган биринчи шахс бўлди, деб хабар беради Forbes.USA.
Бу Делавэр Олий суди Tesla акциялари опционлари пакетини яроқсиз деб топган қуйи суд қарорини бекор қилганидан кейин содир бўлди, унинг қиймати ҳозирда 139 миллиард долларни ташкил этади. Forbes журналига кўра, муваффақиятли апелляциядан сўнг Маскнинг соф бойлиги рекорд даражадаги 749 миллиард долларга етди.
2024 йил январидан бошлаб Forbes баҳсли Теslа акциялари опционларининг қийматини 50% га пасайтирмоқда. Бунинг сабаби, Делавэр Канцлери суди 2018 йилда Маскга уларни бериш жараёни Теslа директорлар кенгашини назорат қилгани сабабли адолатсиз бўлганлиги ҳақида қарор чиқарган эди. Делавэр Олий суди жума куни "[опционлар]нинг тўхтатиб қўйилиши нотўғри" деган қарор чиқарганидан сўнг, Forbes бу имтиёзни бекор қилди ва Маскнинг соф бойлиги тахминини 69,5 миллиард долларга оширди.
Ушбу қарордан кейин Теslа яна бир бор Маскнинг энг қимматли активига айланди. Опционлардан ташқари, у электромобиль ишлаб чиқарувчисининг 12 фоизига эгалик қилади, бу 199 миллиард долларга тенг. Бу унинг Теslадаги умумий улушини 338 миллиард долларга етказади. Бу Теslанинг ноябрь ойида Маск учун рекорд даражадаги компенсация пакетидан олдинги кўрсаткич. Масалан, агар Теslа кейинги ўн йилликда бозор капиталлашувини саккиз баравардан кўпроққа оширса, пакет унга қўшимча 1 триллион долларлик акциялар келтириши мумкин (солиқлар ва чекланган акциялар чиқариш харажатларидан олдин).
Маскнинг иккинчи энг қимматли активи, унинг SpaceXдаги тахминан 42 фоизлик улуши, энди унинг Теslа акцияларидан атиги 2 миллиард долларга кам (тахминан 336 миллиард долларга тенг). Баҳолаш шу ойда эълон қилинган хусусий жойлаштириш таклифига асосланган бўлиб, унда Маскнинг ракета компанияси август ойидаги 400 миллиард доллардан 800 миллиард долларгача баҳоланган.
Бироқ, Маскни дунёдаги биринчи триллионерга айлантирадиган нарса Теslа эмас, балкиSpaceX бўлиши мумкин. Компания 2026 йилда IPOга чиқишни мақсад қилган, бу эса унинг қийматини тахминан 1,5 триллион долларга етказиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ америкалик тадбиркор Илон Маскнинг бойлиги янги тарихий босқични қайд эти, 500 миллиард долларга етгани ҳақида хабар берган эдик.