Бейбит Жуқаев Мексикадаги турнирни ғалаба билан бошлади
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 340-ракеткаси Бейбит Жуқаев Мехико (Мексика) челленжер турнирининг иккинчи босқичига йўл олди.
Қозоғистонлик теннисчи ўзининг биринчи учрашувини жаҳон рейтингида 1309-ўринни эгаллаган ва саралашдан сўнг турнирга қўшилган мексикалик Алехандро Хайенга қарши ўтказди.
Бейбит 6:1, 6:4 ҳисобида ғалаба қозонди.
1 соат 8 дақиқа давом этган ўйинда Жуқаев 7 та брейк-пойнтдан 4 тасидан, шунингдек, 9 та эйсдан фойдаланди. Хайен 1 та эйс, 1 та брейкдан (4 та брейк-пойнт) ошиб кета олмади.
Бейбит Жуқаев чорак финал йўлланмаси учун рейтингда 496-ўринни эгаллаган франциялик Корентин Денолли билан рақобатлашади.
