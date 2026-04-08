    18:10, 08 Апрель 2026 | GMT +5

    Бейбит Жуқаев Мексикадаги турнирни ғалаба билан бошлади

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 340-ракеткаси Бейбит Жуқаев Мехико (Мексика) челленжер турнирининг иккинчи босқичига йўл олди.

    Жуқаев
    Фото: instagram.com/zhukayev

    Қозоғистонлик теннисчи ўзининг биринчи учрашувини жаҳон рейтингида 1309-ўринни эгаллаган ва саралашдан сўнг турнирга қўшилган мексикалик Алехандро Хайенга қарши ўтказди.

    Бейбит 6:1, 6:4 ҳисобида ғалаба қозонди.

    1 соат 8 дақиқа давом этган ўйинда Жуқаев 7 та брейк-пойнтдан 4 тасидан, шунингдек, 9 та эйсдан фойдаланди. Хайен 1 та эйс, 1 та брейкдан (4 та брейк-пойнт) ошиб кета олмади.

    Бейбит Жуқаев чорак финал йўлланмаси учун рейтингда 496-ўринни эгаллаган франциялик Корентин Денолли билан рақобатлашади.

    Эслатиб ўтамиз, Бублик Монте-Карло мастерс турнирида илк рақибини мағлуб этди.

    Теннис Бейбит Жуқаев Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
