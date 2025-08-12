Бейбит Жуқаев Мексикадаги турнирда рақибини яққол устунлик билан мағлуб этди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 206-ракеткаси Бейбит Жуқаев Канкун (Мексика) челленжер турнирининг саралаш турнирида финалга чиқди.
Саралаш турнирида 2-ракетачи сифатида қайд этилган Б.Жуқаев илк учрашувини бразилиялик Рафаэл Матосга қарши ўтказди.
Бейбит бу баҳсда фаворит эканлигини исботлаб, 6:2, 6:2 ҳисобида ғалаба қозонди. Атиги 52 дақиқа давом этган ўйинда Жуқаев 11 эйс ва 5 та брейк-пойнтнинг 4 тасидан фойдаланди.
Энди қозоғистонлик теннисчи саралаш турнири финалида 360-ўринни эгаллаб турган испаниялик Пабло Льямас Руисга қарши кортга чиқади. Агар уни мағлуб этса, асосий тўрга йўлланма олади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Япониядаги Ролан Гаррос саралаш турнирига Қозоғистондан уч нафар ёш теннисчи йўлланма олгани ҳақида хабар берган эдик.