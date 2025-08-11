OZ
Тренд:
    19:38, 11 Август 2025 | GMT +5

    Япониядаги Ролан Гаррос саралаш турнирига Қозоғистондан уч нафар ёш теннисчи йўлланма олди

    ALMATY. Kazinform - Алмати шаҳрида ўсмирлар ўртасида Ғарбий ва Марказий Осиё мамлакатлари учун “Ролан Гаррос” саралаш турнири якунланди.

    Жапониядағы Ролан Гарростың іріктеу турниріне елімізден үш жас теннисші жолдама алды
    Фото: ҚТФ

    Аёллар ўртасидаги финалда қозоғистонлик Адия Омарбек ва Еркежан Жанатаева тўқнаш келди. Адия Еркежанни 6:2, 6:4 ҳисобида мағлуб этди ва ғолиб бўлди.

    Эркаклар ўртасидаги финал баҳсида қозоғистонлик Мансур Сайинов ўзбекистонлик Акмал Абуллаевни камбэк – 5:7, 6:1, 6:4 ҳисобида мағлуб этди.

    Шу тариқа, тўрт нафар теннисчи 13-19 октябрь кунлари Японияда бўлиб ўтадиган сўнгги саралаш турнирида иштирок этиш имкониятига эга бўлди. У ерда 2026 йилда ўсмирлар ўртасидаги Франция очиқ чемпионатига биттадан йўлланма берилади.

