    13:10, 09 Апрель 2026 | GMT +5

    Бейбит Жуқаев Мехико турнирининг чорак финалига чиқди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 340-ракеткаси, 25 ёшли Бейбит Жуқаев Мехико (Мексика) челленжер турнирининг чорак финалига йўл олди.

    Фото: ҚТФ

    Бейбит Жуқаев иккинчи босқичда рейтингда 496-ўринни эгаллаган 28 ёшли франциялик Корентин Денолли билан тўқнаш келди.

    Биринчи сет қозоғистонлик теннисчи фойдасига ҳал бўлди – 7:5.

    Иккинчи сетда Бейбит ўйинни тай-брейкда ғалаба билан якунлашга муваффақ бўлди – 7:6 (7:5).

    1 соат 53 дақиқа давом этган ўйинда Жуқаев 6 та брейк-пойнтининг ярмини ва 11 та эйсни фойдаланди. Денолли 9 та эйс, 2 та брейк (8 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди.

    Бейбит Жуқаев ярим финалга чиқиш учун дунёда 86-ўринни эгаллаган ва ушбу турнирда 1-ракеткаси австралиялик Жеймс Дакворт ёки рейтингда 265-ўринни эгаллаган америкалик Стефан Козлов билан тўқнаш келади.

    Соврин жамғармаси 225 000 долларни ташкил этувчи Мехико турнири ғолиби 125 рейтинг очкосини қўлга киритади.

    Б. Жуқаев бир ҳафта олдин Сан-Луис Потоси (Мексика) челленжер турнирининг чорак финалида Д. Даквортга ютқазган эди.

    Эслатиб ўтамиз, Бейбит Жуқаев Мексикадаги турнирни ғалаба билан бошлади.

    Бекабат Узаков
