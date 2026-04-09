Бейбит Жуқаев Мехико турнирининг чорак финалига чиқди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 340-ракеткаси, 25 ёшли Бейбит Жуқаев Мехико (Мексика) челленжер турнирининг чорак финалига йўл олди.
Бейбит Жуқаев иккинчи босқичда рейтингда 496-ўринни эгаллаган 28 ёшли франциялик Корентин Денолли билан тўқнаш келди.
Биринчи сет қозоғистонлик теннисчи фойдасига ҳал бўлди – 7:5.
Иккинчи сетда Бейбит ўйинни тай-брейкда ғалаба билан якунлашга муваффақ бўлди – 7:6 (7:5).
1 соат 53 дақиқа давом этган ўйинда Жуқаев 6 та брейк-пойнтининг ярмини ва 11 та эйсни фойдаланди. Денолли 9 та эйс, 2 та брейк (8 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди.
Бейбит Жуқаев ярим финалга чиқиш учун дунёда 86-ўринни эгаллаган ва ушбу турнирда 1-ракеткаси австралиялик Жеймс Дакворт ёки рейтингда 265-ўринни эгаллаган америкалик Стефан Козлов билан тўқнаш келади.
Соврин жамғармаси 225 000 долларни ташкил этувчи Мехико турнири ғолиби 125 рейтинг очкосини қўлга киритади.
Б. Жуқаев бир ҳафта олдин Сан-Луис Потоси (Мексика) челленжер турнирининг чорак финалида Д. Даквортга ютқазган эди.
Эслатиб ўтамиз, Бейбит Жуқаев Мексикадаги турнирни ғалаба билан бошлади.