Беш йилда 371 та спорт иншооти: Қозоғистонда йил охиригача яна 70 таси фойдаланишга топширилади
ASTANA. Kazinform - Жорий йил бошидан бери Қозоғистонда 32 та спорт иншооти фойдаланишга топширилди, деб хабар беради Казинформ мухбири МКС брифингида.
ҚР Туризм ва спорт вазири ўринбосари Серик Жарасбаевнинг айтишича, йил бошидан бери 32 та спорт иншооти фойдаланишга топширилган. 2025 йил охирига қадар эса яна 70 тасини қуриш режалаштирилган.
Ўтган беш йилда Қозоғистонда 371 та спорт иншооти барпо этилди.
«Йирик лойиҳалар қаторида Ақмола вилоятидаги спорт мажмуаси (давлатга қайтарилган маблағлар ҳисобидан тўлиқ молиялаштирилган биринчи иншоот), Миллий спорт университети, Қизилўрда шаҳридаги 11 минг ўринли стадион, Туркистондаги эшкак эшиш канали. Астана шаҳрида Қ.Мунайтпасов номидаги янги стадион қурилмоқда, қуриб битказилиши 2026 йилга мўлжалланган», - деди Жарасбаев.
Шунингдек, Туризм ва спорт вазирлиги пойтахтдаги хусусий ташаббуслар – Sana Sport, Sana Bilim, QazSwimAcademyни қўллаб-қувватлайди ва ҳудудларга бундай лойиҳаларни амалга ошириш учун шароит яратишни тавсия қилади (ер участкалари, инфратузилмани қўллаб-қувватлаш, инвесторлар учун имтиёзлар).
Алоҳида болалар футболининг ҳолати қайд этилди: Қозоғистонда 7 432 та ёзги майдон мавжуд бўлиб, шундан 1 420 таси таъмирталаб, яна 1 694 та болалар майдонларига қўшимча эҳтиёж мавжуд. Тадбирлар режаси тасдиқланиб, ҳудудий бошқармалар амалга оширишга киришдилар.