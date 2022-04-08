21:14, 08 Апрел 2022 | GMT +6
Беш нафар қозоғистонлик боксчи Тhailand Оpen финалига чиқди
NUR-SULTAN. Кazinform - Таиландда Тhailand Оpen-2022 халқаро турнири доирасида қозоғистонлик боксчилар иштирокидаги ярим финал жанглари якунланди. Беш нафар боксчи мусобақа финалига йўлланма олди, деб хабар беради Kazinform Оlympic.kzга таяниб.
Кечки сессияда Султан Мусинов, Санатали Тольтаев ва Асланбек Шимбергенов рингга кўтарилишди. Вазни 63 килограммгача бўлган полвонлар ўртасидаги ярим финал учрашувида Султан Мусинов жамоадоши Санатали Тольтаевни мағлуб этди. Жанг 30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 29-28 ҳисоблари билан якунланди.
69 килограмм вазн тоифасида иштирок этаётган Қозоғистон бокс терма жамоаси сардори Асланбек Шимбергенов маҳаллий боксчи Атичай Фомсапни ишончли тарзда мағлуб этиб, иккинчи раунддаёқ нокаутга учратди.
Шу тариқа беш нафар қозоғистонлик Тhailand Оpen финалига йўл олди. Бунгача Серик Темиржанов ҳамда ака-ука Нурбек ва Айбек Оралбайлар ҳал қилувчи босқич йўлланмасини қўлга киритган эди.