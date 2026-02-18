Берлин аҳолиси 4 миллионга яқинлашмоқда
ASTANA. Kazinform — 2025 йил 31 декабрь ҳолатига кўра, Германия пойтахтида 3 913 644 киши истиқомат қилади — бу 4 миллионлик чегарага етиш учун атиги 87 минг киши кам, деб хабар беради BILD.
Бу ўтган йилга нисбатан 16 500 кишига кўп деганидир.
Маълумотлар Statistikamt Berlin‑Brandenburg статистика бошқармаси томонидан эълон қилинди. Шаҳар туманлари бўйича аҳолининг ўсиши нотекис бўлган: 12 та тумандан 10 тасида аҳолининг кўпайиши, иккитасида эса камайиш кузатилган. Энг юқори ўсиш Трептов‑Кёпеник туманида қайд этилди, у 5450 кишига (+1,8%) ўсди. Райникендорф туманидаги аҳоли сони 0,9 фоизга, Штеглиц‑Целендорф туманида эса 0,2 фоизга камайди.
Шаҳарнинг шарқий қисми ғарбга қараганда анча тезроқ ўсмоқда.
Статистика бошқармаси маълумотларига кўра, ўсиш асосан чет элдан келганлар ҳисобига бўлган бўлса-да, уларнинг сони сезиларли даражада камайди: 2025 йилда чет элдан келганлар сони 4 541 кишини ташкил этди, бу бир йил аввалги 25 500 кишига нисбатан. Шунга қарамай, шаҳардаги чет элликларнинг улуши 24,9% да барқарор бўлиб қолди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Германияда шахсни тасдиқловчи ҳужжат олиш нархи ошгани ҳақида хабар берган эдик.