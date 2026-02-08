Германияда шахсни тасдиқловчи ҳужжат бериш нархи ошди
ASTANA. Kazinform – Германияда шахсни тасдиқловчи ҳужжат бериш учун тўловларнинг ошиши кучга кирди. 24 ёшдан ошган катталар учун янги Personalausweis нархи 37 евродан 46 еврогача, яъни 9 еврога ошди, деб хабар беради BILD.
24 ёшгача бўлган ариза берувчилар учун тўлов 22 еврoдан 27 еврoгача ошди. Энг катта ўсиш федерал полиция томонидан берилган вақтинчалик йўл ҳужжатида кузатилди: аввал унинг нархи 8 еврo бўлган бўлса, энди 32 еврoни ташкил этади.
Германия Федерал ички ишлар вазирлиги қимматлашувни ишлаб чиқариш ва кадрлар харажатларининг ошиши билан изоҳлади.
Вазирлик маълумотларига кўра, паспортлар ва шахсни тасдиқловчи ҳужжатларга рақамли фотосуратларни жорий этиш ходимларни қўшимча ўқитишни талаб қилган, бу эса ҳужжат расмийлаштирувчи органлар зиммасига тушадиган харажатларни оширган.
Расмий ҳужжатларда қайд этилишича, оширилган тўловлар «харажатларни тўлиқ қайта қоплашни таъминлаши» лозим.