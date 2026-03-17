Берлин аэропортида барча рейслар бекор қилинади

ASTANА. Кazinform – DW нашри Берлин аэропортида барча рейслар иш ташлаш туфайли бекор қилингани ҳақида хабар берди.
Берлин-Бранденбург аэропорти ходимлари 18 март куни иш ташлаш эълон қилишади, натижада 445 та рейс бекор қилинади. Бу тахминан 57 минг йўловчига таъсир қилади. Уларга чипталарни қайта расмийлаштириш ва муқобил саёҳат вариантларини топиш учун авиакомпаниялар билан боғланиш тавсия этилади.
— Аввалроқ Верди касаба уюшмаси аэропортнинг тахминан 2000 ходимини бир кунлик иш ташлашга чақирган эди. Касаба уюшмаси уларнинг иш ҳақини олти фоизга ва ойига камида 250 евро миқдорида оширишни талаб қилди, аммо аэропорт раҳбарияти бунга рози эмас, — деб таъкидлади нашр.
Касаба уюшмаси маълумотларига кўра, музокараларнинг иккинчи босқичида иш берувчилар 2028 йил охиригача иш ҳақини бир неча босқичда оширишни таклиф қилишган. Умуман олганда, бу йиллик иш ҳақининг атиги 1 фоизга ошиши бўлади.
