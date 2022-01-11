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    15:32, 11 Январ 2022 | GMT +6

    Бепул адвокатлар ёрдами учун ишонч телефони ишга тушди

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    NUR-SULTAN. Кazinform - Террорчилик хуружидан жабрланган фуқароларни қўллаб-қувватлаш мақсадида Республика адвокатлар коллегияси ҳудудий адвокатлар коллегияларига юридик ёрдам кўрсатиш билан боғлиқ масалалар бўйича мурожаатларни қабул қилиш учун «Ишонч телефонлари» очди, деб хабар беради Kazinform Қозоғистон Республикаси Адлия вазирлиги матбуот хизматига таяниб.

    Алмати шаҳар адвокатлар коллегияси:

    +77272482168;

    +77272482025;

    +77272337863;

    +77272780641;

    +77272341763;

    +77272774230.

    Нур-Султан шаҳар адвокатлар коллегияси:

    +77029012724;

    +77010220797;

    +77754407882;

    +77015145635;

    +77013313993;

    +77019135776;

    +77019996110;

    +77774039075.

    Алмати вилояти адвокатлар коллегияси:

    +77053011097.

    Ақмола вилояти адвокатлар коллегияси:

    +77017740191.

    Шарқий Қозоғистон вилояти адвокатлар коллегияси:

    +77055000016;

    +77771540407.

    Ғарбий Қозоғистон вилояти адвокатлар коллегияси:

    +77783203138.

    Манғистау вилояти адвокатлар коллегияси:

    +7 7292 522699;

    +77012012669.

    Атирау вилояти адвокатлар коллегияси:

    +77014091121;

    +77787888382.

    Ақтўбе вилояти адвокатлар коллегияси:

    87132775782;

    87758378968.

    Павлодар адвокатлар коллегияси:

    +7 701 511 8807

    +7 777 338 1578

    +7 777 066 6613

    Қостанай вилояти адвокатлар коллегияси:

    +77754275253.

    Чимкент шаҳар адвокатлар коллегияси:

    +77776122823;

    +7 7252 41-75-73;

    +7 7252 41-75-78.

    Жамбил вилояти адвокатлар коллегияси:

    +77262 348941;

    +77262 450282.

    Қарағанди вилояти адвокатлар коллегияси:

    +7 701 3243080;

    +77012127765.

    Қизилўрда вилояти адвокатлар коллегияси:

    +77087086606.

    Туркистон вилоят адвокатлар коллегияси:

    +7 747 315 ​​02 47;

    +7 701 464 19 00;

    +7 700 330 37 40;

    +7 775 753 77 77.

    Шимолий Қозоғистон вилояти адвокатлар коллегияси:

    +77152332578.


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