Бепул адвокатлар ёрдами учун ишонч телефони ишга тушди
Алмати шаҳар адвокатлар коллегияси:
+77272482168;
+77272482025;
+77272337863;
+77272780641;
+77272341763;
+77272774230.
Нур-Султан шаҳар адвокатлар коллегияси:
+77029012724;
+77010220797;
+77754407882;
+77015145635;
+77013313993;
+77019135776;
+77019996110;
+77774039075.
Алмати вилояти адвокатлар коллегияси:
+77053011097.
Ақмола вилояти адвокатлар коллегияси:
+77017740191.
Шарқий Қозоғистон вилояти адвокатлар коллегияси:
+77055000016;
+77771540407.
Ғарбий Қозоғистон вилояти адвокатлар коллегияси:
+77783203138.
Манғистау вилояти адвокатлар коллегияси:
+7 7292 522699;
+77012012669.
Атирау вилояти адвокатлар коллегияси:
+77014091121;
+77787888382.
Ақтўбе вилояти адвокатлар коллегияси:
87132775782;
87758378968.
Павлодар адвокатлар коллегияси:
+7 701 511 8807
+7 777 338 1578
+7 777 066 6613
Қостанай вилояти адвокатлар коллегияси:
+77754275253.
Чимкент шаҳар адвокатлар коллегияси:
+77776122823;
+7 7252 41-75-73;
+7 7252 41-75-78.
Жамбил вилояти адвокатлар коллегияси:
+77262 348941;
+77262 450282.
Қарағанди вилояти адвокатлар коллегияси:
+7 701 3243080;
+77012127765.
Қизилўрда вилояти адвокатлар коллегияси:
+77087086606.
Туркистон вилоят адвокатлар коллегияси:
+7 747 315 02 47;
+7 701 464 19 00;
+7 700 330 37 40;
+7 775 753 77 77.
Шимолий Қозоғистон вилояти адвокатлар коллегияси:
+77152332578.