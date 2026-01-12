Belarus olimlari epilepsiyani davolashga moʻljallangan preparatga alternativa chiqardilar
ASTANA. Kazinform — Belarus olimlari epilepsiya va asab tizimi kasalliklari bilan ogʻrigan bemorlar uchun import qilingan preparatga alternativa — «Gabapentin-NAN»ni ichki bozorga chiqarishdi. Bu haqda BelTA xabar berdi.
Ushbu ishlanma davlat darajasida yuqori baholandi. Belarus Milliy Fanlar akademiyasi «Gabapentin-NAN»ni soʻnggi bir yil ichida akademiya olimlarining fundamental va amaliy tadqiqotlar sohasidagi eng yaxshi 10 ta ilmiy yutuqlari qatoriga kiritdi.
Olimlar preparatni ishlab chiqish ustida 4 yildan ortiq vaqt davomida ishladilar. Tarkibi jihatidan u asl preparatning 100% analogidir. Shu bilan birga, Belarus preparati asl preparatdan taxminan 50% arzonroq.
"Biz asl preparatni toʻliq takrorlagan yagona kompaniyamiz. Nafaqat tashqi koʻrinishi, chiqarilish shakli va dozasi, balki qoʻshimchalarning profili ham aynan bir xil", — dedi farmatsevtika kompaniyasining tadqiqot va ishlanmalar boʻlimi boshligʻi Vladislav Gudovich.
Preparatni muvaffaqiyatli ishga tushirishda koʻplab mutaxassislar ishtirok etdi. Bir necha oy ichida «Gabapentin-NAN» dorixonalarda 1 million Belarusь rublidan ortiqqa sotildi.
