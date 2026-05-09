    Бектенов, Ашимбаев ва Қошанов уруш қурбонларини хотирладилар

    ASTANА. Кazinform — Олжас Бектенов, Маулен Ашимбаев ва Ерлан Қошанов "Ватан-Она" ёдгорлигини зиёрат қилиб, уруш пайтида ҳалок бўлганларни хотирладилар, деб хабар беради Ҳукумат матбуот хизмати.

    Фото: Ҳукумат

    Давлат раҳбари топшириғига кўра, Бош вазир Олжас Бектенов, Қозоғистон Парламенти Сенати раиси Маулен Ашимбаев ва Парламент Мажилиси раиси Ерлан Қошанов Ғалаба куни муносабати билан Астанадаги "Ватан-Она" ёдгорлигига гулчамбарлар қўйишди.

    Тадбир иштирокчилари уруш пайтида ҳалок бўлган қозоғистонлик жангчилар, фронт ортидаги меҳнаткашлар ва уруш қурбонлари хотирасига бир дақиқа сукут сақлашди.

    Ғалаба куни тарихдаги энг муҳим кунлардан бири бўлиб қолмоқда, бу бизга тинч ҳаётнинг қадрини, авлодлар давомийлиги ва ҳамжиҳатликни, шунингдек, мамлакат тинчлигини сақлаш масъулиятини эслатади.

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев қозоғистонликларни Ғалаба куни билан табриклагани ҳақида хабар берган эдик.

    Бекабат Узаков
    Муаллиф